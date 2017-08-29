Определены базовые ставки МРП, МЗП на 2018 год
29 августа 2017 года на заседании Правительства РК министром финансов РК были представлены основные параметры Закона «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы».
Законопроектом предусмотрено, что с 1 января 2018 года будут установлены:
1) минимальный размер заработной платы - 28 284 тенге;
2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 15 274 тенге;
3) минимальный размер пенсии - 33 745 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан - 2 405 тенге;
5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 28 284 тенге.
Законопроект одобрен членами Правительства. На рассмотрение в Мажилис Парламента законопроект будет направлен в сентябре текущего года.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.