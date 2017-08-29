Определены базовые ставки МРП, МЗП на 2018 год

29 августа 2017 года на заседании Правительства РК министром финансов РК были представлены основные параметры Закона «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы».

Законопроектом предусмотрено, что с 1 января 2018 года будут установлены:

1) минимальный размер заработной платы - 28 284 тенге;

2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 15 274 тенге;

3) минимальный размер пенсии - 33 745 тенге;

4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан - 2 405 тенге;

5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 28 284 тенге.

Законопроект одобрен членами Правительства. На рассмотрение в Мажилис Парламента законопроект будет направлен в сентябре текущего года.