В Астане построят "Небесный Путь"

В Астане планируется строительство подземных и надземных пешеходных переходов по аналогии с американской системой "Sky Way", передает передает Zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.





Отмечается, что внутреннее пространство переходов будет коммерциализироваться. Цель строительства сооружений - повышение уровня безопасности.





Sky Way - система пешеходных переходов. Самая большая сеть установлена в американском городе Миннеаполисе. Система соединяет здания в 80 кварталах, ее протяженность составляет более 18 километров. Система позволяет пешеходам передвигаться по городу в безопасности. Внутри переходов имеется климат-контроль, позволяющий регулировать комфортную температуру круглый год.









В целях снижения нагрузки на улично-дорожную сеть от транзитного потока планируется строительство кольцевых дорог и развитие транспортной инфраструктуры, а именно увеличение количества перехватывающих парковок, улиц, мостов, путепроводов и транспортных развязок.





Для развития альтернативных видов транспорта будет внедрен легкорельсовый транспорт. Для успешной реализации комплексного плана был использован передовой международный опыт таких крупных мегаполисов, как Дубай, Мадрид, Нью-Йорк, Гонконг, Стамбул, Париж и других городов мира.





Градоначальник отметил, что по итогам мониторинга в конце сентября пройдут общественные слушания на тему "Развитие общественного транспорта и транспортной системы в Астане".



