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В Астане построят "Небесный Путь"

29 августа 2017, 16:17

Цель строительства сооружений - повышение уровня безопасности.

В Астане планируется строительство подземных и надземных пешеходных переходов по аналогии с американской системой "Sky Way", передает Zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Отмечается, что внутреннее пространство переходов будет коммерциализироваться. Цель строительства сооружений - повышение уровня безопасности.

Sky Way - система пешеходных переходов. Самая большая сеть установлена в американском городе Миннеаполисе. Система соединяет здания в 80 кварталах, ее протяженность составляет более 18 километров. Система позволяет пешеходам передвигаться по городу в безопасности. Внутри переходов имеется климат-контроль, позволяющий регулировать комфортную температуру круглый год.



В целях снижения нагрузки на улично-дорожную сеть от транзитного потока планируется строительство кольцевых дорог и развитие транспортной инфраструктуры, а именно увеличение количества перехватывающих парковок, улиц, мостов, путепроводов и транспортных развязок.

Для развития альтернативных видов транспорта будет внедрен легкорельсовый транспорт. Для успешной реализации комплексного плана был использован передовой международный опыт таких крупных мегаполисов, как Дубай, Мадрид, Нью-Йорк, Гонконг, Стамбул, Париж и других городов мира.

Градоначальник отметил, что по итогам мониторинга в конце сентября пройдут общественные слушания на тему "Развитие общественного транспорта и транспортной системы в Астане".

Фото: astana.gov.kz.

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