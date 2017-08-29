Тенге продолжает падение
29 августа 2017, 16:46
При этом максимальная цена за доллар достигла 335,32 тенге.
По итогам дневных торгов на KASE, средневзвешенный курс доллара США составил 334,84 тенге, сообщает Zakon.kz.
Первая сделка дневных торгов прошла по цене 334,75 тенге. При этом минимальная цена достигла 334,35 тенге, максимальная - 335,32.
Объем торгов составил 144,4 млн долларов.
По итогам утренней сессии стоимость доллара составляла 334,7 тенге.
По данным Kurs.kz, нацвалюту продают и покупают по 334,8-336 тенге.
Цена на нефть марки Brent по состоянию на 15.40 по времени Астаны составила 51,33 доллара за баррель.
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