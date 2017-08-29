EXPO 2017: анонс мероприятий на 30 августа

30 августа в 10:00 Международную специализированную выставку ЭКСПО-2017 посетит делегация Верховного суда Грузии под руководством председателя Верховного суда госпожи Нино Гвенетадзе.

30 августа в рамках Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 пройдет концерт эстрадного певца Нуржана Керменбаева. На вечере певец исполнит более 20 песен, таких как «Сенен басқа», «Қазақтың баласы», «Әке арманы», «Алыста жүрсең де» и многие другие.





Вместе с тем, на вечере гостей Выставки порадуют эстрадные певцы Жанар Дугалова, Айкын Толепберген, Али Окапов, дуэт «Арнау», Ерболат Кудайберген и Макпал Исабекова.





Начало концерта: 21:30



