EXPO 2017: анонс мероприятий на 30 августа
29 августа 2017, 18:11
Какие мероприятия ожидают 30 августа.
30 августа в 10:00 Международную специализированную выставку ЭКСПО-2017 посетит делегация Верховного суда Грузии под руководством председателя Верховного суда госпожи Нино Гвенетадзе.
30 августа в рамках Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 пройдет концерт эстрадного певца Нуржана Керменбаева. На вечере певец исполнит более 20 песен, таких как «Сенен басқа», «Қазақтың баласы», «Әке арманы», «Алыста жүрсең де» и многие другие.
Вместе с тем, на вечере гостей Выставки порадуют эстрадные певцы Жанар Дугалова, Айкын Толепберген, Али Окапов, дуэт «Арнау», Ерболат Кудайберген и Макпал Исабекова.
Начало концерта: 21:30
Место проведения: Амфитеатр
Фото: Объектив KZ
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