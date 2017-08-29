Книгу о столице презентовали в Астане

В столичном акимате в ходе пресс-конференции презентовали книгу «Сердце нашей родины - прекрасная Астана», передает медиацентр акимата Астаны.





В 2017 году исполняется 20 лет со дня переноса столицы в город Астану. В преддверии юбилея в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» управлением внутренний политики Астаны совместно с издательством «Алматыкітап баспасы» была выпущена в свет книга Зауре Турехановой о столице «Сердце нашей родины - прекрасная Астана».





Читатель сможет изучить историю города со времен Бозока до современных дней, посетить всемирно известные архитектурные шедевры и узнать о культуре, спорте, образовании и природе нашего города. Во всем этом помогут пять правил писателя от главной героини книги Аружан и ее помощницы-робота А. I. А. Книга познавательного характера рассчитана на детей школьного возраста, студентов, представителей молодежи.





«Сердце нашей родины - прекрасная Астана» выпущена на трех языках. - В книге собраны интересные факты, которые есть не везде. Я прочитала более 100 литературных и энциклопедических источников, а также архивные и исторические материалы. Все эти факты были собраны по крупицам, чтобы детям было интересно, чтобы они знали о своем городе то, чего не знают многие, - рассказала автор книги Зауре Туреханова.





В книге содержится много фактов, например, почему Астана является сердцем Евразии. Ранее из этой серии была издана книга про Алматы. Как рассказала главный редактор издательства ТОО «Алматыкітап баспасы». Книга о столице будет распространена среди столичных школ, колледжей, библиотек и других учреждений города.







