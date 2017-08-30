День конституции. Зачем мы его празднуем?

Если разбираться, в чем смысл конституций, то самое главное здесь вот что: конституция – это базовый закон, стоящий выше любой власти, любых обстоятельств и перипетий.

30 августа в Казахстане традиционно отмечается День конституции. Важность принятия конституции в независимом Казахстане огромна. Однако – и это неизбежно – далеко не всем очевидно, зачем придавать такое значение утверждению этого документа, пусть он и основополагающий.





Сегодня Z akon.kz предлагает вместе посмотреть, почему для современного государства так важна конституция, какой путь прошла наша страна к ее обретению и, наконец, что дает нам всем этот «основной закон».





Конституция – изобретение демократии





Если разбираться, в чем смысл конституций, то самое главное здесь вот что: конституция – это базовый закон, стоящий выше любой власти, любых обстоятельств и перипетий.

Это, говоря простыми словами, своеобразная «инструкция» к сложному механизму под названием «государство». И в этой инструкции четко написано, как этот механизм работает, для чего он существует, что ему требуется для нормального функционирования, а что – никак неприемлемо.

Отличие от механистического подхода в том, что там мастера сначала собирают механизм, а потом пишут инструкцию, а с конституцией – все наоборот. К примеру,





Конституция Казахстана была принята на всенародном референдуме после десятков тысяч согласований и обсуждений, а уж потом после того как ее приняли – заработал по этим правилам и сам механизм под названием «Республика Казахстан».





Сегодня практически у всех стран мира есть конституции – всего их почти 200. Процесс принятия конституций в их современном виде начался более двух столетий назад и это, действительно, процесс принципиально новых отношений в системе «власть – общество – человек».





Немного истории…





Идеи о том, что для справедливого и успешного развития государства необходим базовый и четкий свод правил, появились более двух тысяч лет назад. Первые представления о конституции, в том виде, в каком мы ее понимаем сейчас, появились еще в Древней Греции – на родине демократии.

Современные же конституции начали приниматься с XVIII века. Первой в мире современной конституцией считается конституция США, созданная в 1787 году на базе знаменитой Декларации о независимости. Первыми в Европе в мае 1791 года конституцию приняли в Польше, спустя несколько месяцев этот документ приняла охваченная революцией Франция.









В Российской империи, в которую тогда входила территория современного Казахстана, первая конституция вступила в силу только в 1906 году. Далее же – после революции – в 1918 году была принята принципиально другая конституция, начавшая новую историю, затронувшую и Казахстан.





Конституции Казахской ССР





Необходимо отметить, что прототипы конституции существовали у казахского народа с давних времен. Наиболее ярким примером единого свода базовых законов является «Жеті Жарғы», или «Законы хана Тауке», принятый в Казахском ханстве в начале XVIII века. Этот свод был разработан знаменитыми биями Толе би, Айтеке би и Казыбек би и регулировал почти все области отношений в Казахском ханстве.





Впервые Казахстан, как отдельное государственное образование, получил конституцию в 1926 году. Тогда Казахская ССР объявлялась равноправной республикой в составе РСФСР. Впервые были законодательно закреплены основы государственного устройства и функции органов власти.

В 1937 году на Х Всеказахском съезде Советов была приняла новая конституция, в которой оговаривалось, что «вне пределов ст. 14 Конституции СССР Казахская ССР осуществляет государственную власть самостоятельно, сохраняя полностью свои суверенные права». В этой конституции были прописаны вопросы формирования высших республиканских и местных органов власти, контроля за исполнением законодательства, охраны государственного и общественного порядка и прав граждан и т.д.





Источник: портал National Digital History. http://e-history.kz/ru/contents/view/662





Последней конституцией, которая была принята при Советском союзе, стала конституция 1978 года, принятая Верховным Советом республики. Согласно этой конституции, вся власть в КазССР принадлежала народу, включавшему в себя три класса: рабочих, крестьян и интеллигенцию. Органы власти подчинялись решениям коммунистической партии.

Период начала 1990-х годов был очень богат на политические перемены. Самые значимые из подобных реформ приводили к поправкам в конституции. Так, 20 ноября 1990 года в конституции было закреплено, что главой исполнительной и распорядительной власти отныне является Президент республики, а Совет Министров был преобразован в Кабинет Министров. В течение следующего года в конституцию были внесены изменения, отразившие обретение государственной независимости, изменение названия республики, вопросы гражданства и многое другое…





Конституция независимого Казахстана





Первая конституция, которую принял Казахстан в качестве суверенного государства, датируется 1993 годом. Согласно этому документу, Казахстан объявлялся парламентской республикой, руководимой президентом. Государственным языком был объявлен казахский. Положения первой конституции Республики Казахстан вызвали в обществе и в экспертной среде множество споров, и в этом отношении действующая в настоящее время Конституция 1995 года получила прекрасную площадку для обсуждения и выработки устраивающего всех базового документа, определившего направление развития страны на ближайшие десятилетия.





30 августа 1995 года на всенародном референдуме была принята действующая Конституция Казахстана.













Принятию этого документа предшествовало более 30 тысяч коллективных обсуждений проекта, в которых приняли участие более 3 млн граждан.

В текст Конституции с 1995 года еще трижды вносились изменения: в 1998, 2007 и 2011 годах. Но в целом, наша страна уже 22 года существует и развивается на основе единого, совместно выработанного свода базовых правил, который и есть суть того, чем является Республика Казахстан.





Почему это так важно?





Казахстан прошел очень долгий путь к обретению независимости, и те конституции, которые действовали на его территории на протяжении последних ста лет, это своеобразные индикаторы, показывающие степень развитости и независимости государства. Каждый этап в развитии страны закреплялся документально в тексте конституции. Образно говоря, это тот самый скелет, на который потом крепятся все остальные системы единого и уникального организма «Казахстан».

Поэтому будет неправильно понимать конституцию только как юридический документ. Конституция формирует дух единой казахстанской нации, определяет путь развития народа и позиционирование страны в международных делах.





Однако, если перейти на более конкретный язык, то значение Конституции для современного Казахстана заключается в следующем.





Во-первых, Конституция, провозгласившая Казахстан «демократическим, светским и унитарным государством», закрепила тем самым основы государственного строя. И по-другому отныне – без воли народа – быть уже не может.





Во-вторых, Конституция определила базовые права и обязанности казахстанцев, и никто отныне не может их оспорить, равно, как не может быть принят ни один закон, противоречащий Конституции. Так, статья 1 гласит: «Гражданам Республики Казахстан гарантируется равенство прав и свобод независимо от расы, национальности, пола, языка, социального, имущественного и должностного положения, социального происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, членства в общественном объединении, а также понесенного ранее уголовного наказания. Запрещаются любые формы дикриминации граждан». Согласитесь, раз в год это, как минимум, стоит отметить…





В-третьих, Конституция является политической программой нашего государства. В ней показано, как себя видит Казахстан в мире, по какому пути он намерен развиваться, какие ориентиры себе обозначил и как собирается к ним идти.





В-четвертых, Конституция определяет идеологию страны, иными словами те ценности, принципы отношений в обществе, отношений народа и власти, которые сейчас существуют в Казахстане.





В-пятых, и экономическое развитие РК тоже базируется на Конституции, ведь права собственности, трудовые отношения, социальные гарантии – это все мы получили тоже на основе Конституции.





Конституция Казахстана 22 года назад дала нам ту страну, в которой мечтали жить ее граждане. Впервые в истории независимости. Мечты обрели форму, систему, претерпели определенные изменения, но самое главное – одно. Конституция – этот тот страж, который охраняет Казахстан, не позволяя ни на шаг отойти от принципов, важных для народа, независимости и стабильного развития.





С Праздником!



