Дарига Назарбаева об умении молодых зарабатывать: Нам такое и не снилось

Сегодня ещё неизвестно, у кого мы должны учиться или кого учить. Честно говоря, сегодня надо учиться у молодых, - сказала сенатор.

Депутат Сената Парламента Дарига Назарбаева призвала опытных бизнесвумен не только делиться своими знаниями и опытом, но и учиться новым методам зарабатывать у молодого поколения , передаёт корреспондент , передаёт корреспондент МИА «Казинформ»





«Подрастает юное поколение предпринимателей, выросших в совершенно другой среде, не знающих тех проблем, с которыми пришлось столкнуться первому поколению предпринимателей 90-х годов. Это дети, которые выросли в эпоху Интернета и цифровых технологий, и имеют совершенно иные взгляды на то, как нужно делать бизнес», - сказала она в своей приветственной речи на форуме женщин-предпринимателей в Астане.





Сенатор считает, что Ассоциации деловых женщин Казахстана будет полезно сбалансировать интересы старшего и молодого поколения и помочь им друг у друга обучаться. Такой подход поможет каждой из них добиться большего успеха.





«Сегодня ещё неизвестно, у кого мы должны учиться или кого учить. Честно говоря, сегодня надо учиться у молодых. Я очень надеюсь, что «Жас канаттар» (молодежное крыло Ассоциации - прим.авт.) помогут нам, старикам, обрести знания в современных цифровых технологиях, подружиться с Интернетом и научиться делать бизнес, обходя посредников и прочих ненужных расходов. Здесь открываются огромные возможности для всех нас. Сегодня социальные сети имеют огромные возможности для бизнеса, я знаю немало успешных примеров, когда очень молодые ребята, начиная с 14-17 лет, сидя дома за компьютером, начинают зарабатывать деньги. Нам такое и не снилось», - добавила Дарига Назарбаева.





Она вспомнила, как в годы развала Советского союза для многих уход в бизнес был вынужденной мерой, и тогда это воспринималась, как личная драма. Женщин критиковали и называли их выбор позором.





Автор: Анеля Касымова