Названа предварительная причина взрыва на шахте "Казахстанская"
31 августа 2017, 12:39
Предварительной причиной взрыва названо газодинамическое явление.
Предварительной причиной взрыва на шахте "Казахстанской" названо газодинамическое явление, из-за которого произошел выброс метана. Об этом сообщил на пресс-конференции директор шахты Александр Забелин, передает Sputnik Казахстан.
Руководство шахты сообщило, что пострадавшие во время взрыва работали проходчиками в забое на глубине 600 метров.
"Произошло газодинамическое явление — внезапный выброс газа и метана. Три человека погибли. Разработка угольных пластов временно приостановлена, в настоящий момент идет разгазирование", — заявил журналистам Забелин.
Также по факту взрыва возбуждено уголовное дело, но по какой статье, пока не сообщается.
"Работу спасателей усложняла большая концентрация метана. Когда специалисты пытались спуститься, концентрация газа в забое составляла 70% при 4% допустимых. Сейчас главное — разгазировать шахту. Потом только можно будет ее вновь запустить", — дополнил начальник департамента ДЧС области Ибрагим Кульшимбаев.
По его словам, в ликвидации последствий аварии работали 60 горных спасателей. В данный момент создана межведомственная комиссия по расследованию причин ЧП. В нее вошли специалисты ДЧС области, департамента промышленной безопасности, министерства труда и компании "АрселорМиттал Темиртау".
Фото: Sputnik Казахстан
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4875677-54c565314098b5ec8daea9ae0d7f1236
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...