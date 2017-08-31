Аким Карагандинской области посетил семьи погибших на шахте «Казахстанская»
31 августа 2017, 19:10
Аким области вручил родным погибших проходчиков материальную помощь.
Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов посетил семьи погибших на шахте «Казахстанская» угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау». Глава региона лично выразил соболезнование родным и близким горняков, жизни которых унес внезапный выброс метана, передает Zakon.kz.
- Эта трагедия – общая боль. Мы скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты. Мы не сможем вернуть вам ваших родных, но мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам. Вы не одни, - сказал Ерлан Кошанов.
Аким области вручил родным погибших проходчиков материальную помощь.
Глава «АрселорМиттал Темиртау» Парамжит Калон заверил акима области и семьи погибших, что компания выполнит все обязательства, предусмотренные коллективным договором. Помимо этого, руководство компании обещало изучить социальные условия каждой семьи, потерявшей кормильца, и с учетом этого дополнительно оказать необходимую помощь.
В Шахтинске Карагандинской области на шахте «Казахстанская» АО «АрселорМиттал Темиртау» утром 31 августа произошел внезапный выброс метана. В результате погибли три человека. Работа шахты была приостановлена, продолжается ликвидация последствий аварии.
ЧП произошло на глубине 614 метров под землёй. По словам руководства шахты, этот проходческий забой был введён в прошлом году, и прежде никаких тревожных сигналов о превышении концентрации метана не было.
Для расследования обстоятельств и причин ЧС создана специальная государственная комиссия. По факту смертельное несчастного случая ОВД Шахтинска возбуждено уголовное дело.
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Фото: Отдел СМИ УВП Карагандинской области
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