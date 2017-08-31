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Бивень мамонта нашли в костанайском угольном разрезе

31 августа 2017, 20:08

Уникальная находка передана в областной краеведческий музей.

Бивень доисторического животного – мамонта – нашли вчера в Кушмурунском разрезе №1 Казахской угольной энергетической компании. Сегодня находка, представляющая научную ценность, передана в фонды Костанайского областного краеведческого музея.

Бивень в музей принес технический директор разреза Антон Филиппов. По его словам, окаменелый бивень нашел работник экскаватора — вместе с пластом угля ковшом он подцепил и этот артефакт.

Как сообщил сотрудник музея Андрей Андрющенко, находка займет свое место в экспозиции, рассказывающей о древнейшей фауне региона. Но произойдет это после того, как экспонат будет по всем правилам оформлен в хранилище и обработан специальным химическим составом, чтобы при контакте со светом и кислородом экспонат не разрушился.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: Sputnik Казахстан



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