Признать Сороса террористом требуют американцы

Они также просят изъять личное имущество и активы Сороса в рамках закона о конфискации.

Более 60 тысяч человек подписали петицию, в которой обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой признать американского миллиардера Джорджа Сороса террористом. С текстом петиции можно ознакомиться на сайте Белого дома , передает , передает Вести.ru





К настоящему времени петицию подписали 63 тысячи 199 человек. Чтобы Белый дом рассмотрел петицию, необходимо к 19 сентября текущего года набрать еще 36 тысяч 801 подпись.





В тексте петиции говорится, что Джордж Сорос умышленно и на постоянной основе пытался дестабилизировать и совершать иные акты насилия против Соединенных Штатов Америки и граждан страны.





В связи с этим федеральное правительство и министерство юстиции США должны незамедлительно объявить террористами Джорджа Сороса, все его организации и их членов. Необходимо также изъять личное имущество и активы Сороса в рамках закона о конфискации гражданского имущества.





Джордж Сорос – американский финансист и инвестор, напоминает РИА Новости. Его деятельность зачастую вызывает неоднозначную оценку: многие говорят о миллиардере как о финансовом спекулянте. Компания Сороса Quantum за почти 40 лет своей работы заработала 35 миллиардов долларов (это рекорд для хедж-фондов). Только на ипотечном кризисе в Соединенных Штатах за два года Сорос выручил около миллиарда долларов. Джордж Сорос активно занимается и политикой. Его фонды неоднократно обвиняли в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли в том числе провести "оранжевую революцию" на Украине и Евромайдан.



