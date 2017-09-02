Школьные уроки теперь будут длиться 40 минут - министр образования РК Е.Сагадиев
2 сентября 2017, 19:47
Это связано с переходом на пятидневку.
С нового учебного года уроки в школах страны будут длиться по 40 минут. Эту новость на линейке, посвященной Первому звонку, в столичной школе-гимназии номер 80 прокомментировал министр образования Ерлан Сагадиев, сообщает портал elorda.info.
Он отметил, что это связано с переходом на пятидневку.
Вопрос о пятидневной учебной неделе каждая школа решает сама, отметили специалисты МОН РК. Решение принимает администрация школы совместно с родительской общественностью.
С этого года во многих столичных школах будут установлены питьевые фонтаны и ученические шкафчики в начальном звене. В 80-й школе они уже есть. Отметим, что эта гимназия одна из редких школ, которая может позволить себе учиться в одну смену. Она открылась по улице Косшегулулы, 17/2 в январе прошлого года. В этом году гимназия открыла 10 первых классов, 8 из которых с казахским языком обучения.
Фото: azh.kz
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