Школьные уроки теперь будут длиться 40 минут - министр образования РК Е.Сагадиев

Это связано с переходом на пятидневку.

С нового учебного года уроки в школах страны будут длиться по 40 минут. Эту новость на линейке, посвященной Первому звонку, в столичной школе-гимназии номер 80 прокомментировал министр образования Ерлан Сагадиев , сообщает портал , сообщает портал elorda.info.





Он отметил, что это связано с переходом на пятидневку.





Вопрос о пятидневной учебной неделе каждая школа решает сама, отметили специалисты МОН РК. Решение принимает администрация школы совместно с родительской общественностью.





С этого года во многих столичных школах будут установлены питьевые фонтаны и ученические шкафчики в начальном звене. В 80-й школе они уже есть. Отметим, что эта гимназия одна из редких школ, которая может позволить себе учиться в одну смену. Она открылась по улице Косшегулулы, 17/2 в январе прошлого года. В этом году гимназия открыла 10 первых классов, 8 из которых с казахским языком обучения.



