На крупной взятке пойманы аким Атбасарского района Акмолинской области и его заместитель

Никишов и Серкебаев в сговоре осуществляли сбор денег от подрядчиков, выполняющих работы по заказу районного акимата.

Антикоррупционной службой в систематическом получении взяток изобличен аким Атбасарского района Акмолинской области А.Никишов , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.



Незаконные вознаграждения получались от аффилированных предпринимателей за общее покровительство, лоббирование их интересов в конкурсах государственных закупок и др.





Активное пособничество во взяточничестве акиму района оказывал его заместитель Серкебаев А.





31 августа Никишов и Серкебаев задержаны с поличным при получении очередной части взятки в размере 4 млн. тенге от директора ТОО «ИшимСтройИнвест» Бапхоева за общее покровительство, выраженное в подписании актов выполненных работ по ремонту котельных и теплотрасс г.Атбасар и беспрепятственном перечислении денежных средств.





Установлено, что Никишов и Серкебаев в преступном сговоре осуществляли сбор денежных средств и от других подрядчиков, выполняющих работы по заказу районного акимата.





Общая сумма полученных взяток составила более 10 млн. тенге.





В корыстных целях руководители районного акимата воспользовались чрезвычайной ситуацией в связи с весенними паводками в регионе и разработали схему хищения бюджетных средств, выделенных на ликвидацию ее последствий.





Так, работы по ремонту дорог, социальных объектов, очистке русел рек и укреплению дамбы, снос пострадавших домов без проведения процедур госзакупок неправомерно передавались аффилированным компаниям, за что получались незаконные вознаграждения.





2 сентября Никишов и Серкебаев с санкции суда г.Кокшетау арестованы.





Досудебное расследование продолжается.











