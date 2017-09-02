Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

На крупной взятке пойманы аким Атбасарского района Акмолинской области и его заместитель

2 сентября 2017, 20:19

Никишов и Серкебаев в сговоре осуществляли сбор денег от подрядчиков, выполняющих работы по заказу районного акимата.

Антикоррупционной службой в систематическом получении взяток изобличен аким Атбасарского района Акмолинской области А.Никишов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

Незаконные вознаграждения получались от аффилированных предпринимателей за общее покровительство, лоббирование их интересов в конкурсах государственных закупок и др.

Активное пособничество во взяточничестве акиму района оказывал его заместитель Серкебаев А.

31 августа Никишов и Серкебаев задержаны с поличным при получении очередной части взятки в размере 4 млн. тенге от директора ТОО «ИшимСтройИнвест» Бапхоева за общее покровительство, выраженное в подписании актов выполненных работ по ремонту котельных и теплотрасс г.Атбасар и беспрепятственном перечислении денежных средств.

Установлено, что Никишов и Серкебаев в преступном сговоре осуществляли сбор денежных средств и от других подрядчиков, выполняющих работы по заказу районного акимата.

Общая сумма полученных взяток составила более 10 млн. тенге.

В корыстных целях руководители районного акимата воспользовались чрезвычайной ситуацией в связи с весенними паводками в регионе и разработали схему хищения бюджетных средств, выделенных на ликвидацию ее последствий.

Так, работы по ремонту дорог, социальных объектов, очистке русел рек и укреплению дамбы, снос пострадавших домов без проведения процедур госзакупок неправомерно передавались аффилированным компаниям, за что получались незаконные вознаграждения.

2 сентября Никишов и Серкебаев с санкции суда г.Кокшетау арестованы.

Досудебное расследование продолжается.




MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...