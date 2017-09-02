На крупной взятке пойманы аким Атбасарского района Акмолинской области и его заместитель
2 сентября 2017, 20:19
Никишов и Серкебаев в сговоре осуществляли сбор денег от подрядчиков, выполняющих работы по заказу районного акимата.
Антикоррупционной службой в систематическом получении взяток изобличен аким Атбасарского района Акмолинской области А.Никишов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.
Незаконные вознаграждения получались от аффилированных предпринимателей за общее покровительство, лоббирование их интересов в конкурсах государственных закупок и др.
Активное пособничество во взяточничестве акиму района оказывал его заместитель Серкебаев А.
31 августа Никишов и Серкебаев задержаны с поличным при получении очередной части взятки в размере 4 млн. тенге от директора ТОО «ИшимСтройИнвест» Бапхоева за общее покровительство, выраженное в подписании актов выполненных работ по ремонту котельных и теплотрасс г.Атбасар и беспрепятственном перечислении денежных средств.
Установлено, что Никишов и Серкебаев в преступном сговоре осуществляли сбор денежных средств и от других подрядчиков, выполняющих работы по заказу районного акимата.
Общая сумма полученных взяток составила более 10 млн. тенге.
В корыстных целях руководители районного акимата воспользовались чрезвычайной ситуацией в связи с весенними паводками в регионе и разработали схему хищения бюджетных средств, выделенных на ликвидацию ее последствий.
Так, работы по ремонту дорог, социальных объектов, очистке русел рек и укреплению дамбы, снос пострадавших домов без проведения процедур госзакупок неправомерно передавались аффилированным компаниям, за что получались незаконные вознаграждения.
2 сентября Никишов и Серкебаев с санкции суда г.Кокшетау арестованы.
Досудебное расследование продолжается.
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