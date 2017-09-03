В Кызылординской области стартовала жатва риса

К 2021 году это позволит увеличить объем экспорта сельскохозяйственной продукции.

В крестьянском хозяйстве "Актобе и К" Кармакшинского района дан старт уборке риса. Кроме того, рисоводы области обсудили актуальные вопросы сферы АПК в ходе семинар-совещания "Дала куні - 2017", сообщает Zakon.kz





В мероприятии приняли участие аким области Крымбек Кушербаев, акимы районов, рисоводы области, ветераны труда сельского хозяйства и аксакалы аула.





Глава региона ознакомился с массивами посевных полей и работой завода по очистке риса крестьянского хозяйства ТОО " Актобе и К".





- Глава государства в своем Послании "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентноспособность" перед нами поставил конкретные задачи, чтобы аграрный сектор республики стал новым драйвером в развитии отрасли. В целях исполнения поручения Елбасы, впервые в истории нашей области в прошлом году были проведены комплексные маркетинговые исследования рынка сельскохозяйственной продукции, был изучен потенциал аграрного сектора, а также составлена Агрокарта по переработке сельхозпродукции. Основная задача Агрокарты - определение экспортного потенциала отрасли, а также быстро развивающихся отраслей сельского хозяйства. В качестве перспективных рынков экспорта сельхозпродукции определены Китай, Иран, Турция, Россия и страны Евросоюза, - сказал аким области в ходе семинар- совещания.





В ходе семинар-совещания были заслушаны отчеты акимов района и руководителя Управления сельского хозяйства.





По словам главы региона, к 2021 году это позволит увеличить объем экспорта сельскохозяйственной продукции Кызылординской области.





Следует отметить, что в области производство и переработка риса является одним из приоритетных в сфере развития АПК региона. Одним из перспективных рынков сбыта риса - Исламская Республика Иран, которая ежегодно импортирует до 3 млн. тонн риса.





Отметим, что площадь посева риса в области в этом году составила более 90 тыс. га, что 10 тыс. га больше, чем в прошлом году.





К слову, по данным областного Управления сельского хозяйства, в этом году в области было засеяно 181,2 тыс. га земли. Из них 97,7 тысяч отведены под зерновые культуры, 6,8 тысяч под масличные, 60,1 тыс. под кормовые культуры для животноводства и 16,6 тыс. га под овощные и бахчевые культуры.



