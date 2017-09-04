Китай достиг запланированных объёмов добычи солнечной энергии на три года раньше

Китай превысил мощность солнечной энергии на семь гигаватт, превзойдя свои собственные планы на конец 2020 года.

Согласно данным аналитической и консалтинговой компании Asia Europe Clean Energy Advisory (AECEA), за последние два месяца общий объём наращивания солнечной энергии составил 24,02 ГВт. Это могло произойти из-за того, что в начале года Китай ввёл в эксплуатацию солнечные системы мощностью 24,4 ГВт , пишет , пишет Life





Как прогнозируют эксперты из AECEA, за 2017 год общая мощность введённых в строй солнечных систем может составить 40–45 ГВт. Представители Ассоциации солнечной энергетики в Европе призвали ЕС увеличить нынешний целевой показатель возобновляемой энергии с 27% до 35% к 2030 году.





Китай стал лидером по добыче солнечной энергии — за год Китай вводит в строй мощности, равные всей солнечной энергетике США, которые занимают второе место.





Общая мощность всех солнечных установок в КНР достигла 112,34 ГВт, в то время как планировалось к 2020 году достичь показателя в 105 ГВт. Если сейчас Китай превзошёл собственные планы на три года раньше, то к 2020 году, как считают эксперты, общая мощность солнечной энергии может дойти до 200 ГВт.



