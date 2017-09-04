Назарбаев поручил парламенту советоваться с народом

По его словам, население не всегда информировано и не знает о своих правах и обязанностях, вытекающих из новых законов. А принимая особо чувствительные законы, члены правительства и депутаты не советуются с обществом и не разъясняют необходимость принятия того или иного законопроекта. В итоге, происходят эксцессы , сказал глава государства, передает корреспондент Zakon.kz





«Поэтому особое внимание следует уделить разъяснительной работе как депутатам, так членам правительства и акимам области. Казахстанцы имеют полное вправо быть в курсе всех законодательных новаций и наших решений», - сказал он.





«Правительство остается основным разработчиком большинства законопроектов в рамках ежегодного плана законопроектных работ, в то же время депутаты стали проявлять больше законодательных инициатив. Считаю, что это позитивное явление. При этом, как всегда, следует исходить из общегосударственных, а не узковедомственных, региональных интересов. Мы это наблюдаем. Понятно, каждый депутат хочет понравится тому региону, откуда избирался, это во всех парламентах мира есть. Но согласно Конституции и закону о парламенте, мы определили, что мы работаем на страну в целом, и тогда будет всем регионах хорошо. В последнее время законотворческий процесс стал более прозрачным, проводятся парламентские слушания, к рассмотрению проектов привлекаются эксперты, представители гражданского общества и СМИ. Тем не менее, граждане не всегда информированы, не знают свои права и обязанности, вытекающие из законов», - заключил он.





«Об этом я говорил на Съезде судей, на сессии АНК, что любые проекты законов, которые затрагивают права и свободы всех наших людей, граждан, всех этнических, культурных и других, советоваться и решать, и принимать эти законы только в том случае, если наш народ принимает это. Все зависит от того, как разъясним, иногда не хватает: за высокими словами и терминами человеческим языком не объясняем людям, что мы хотим сделать, а ведь желание и парламента, и правительства, и мое - это же благо людей, правильно? Давайте разъясним, за какое благо людей мы принимаем те или иные решения. Это от нас зависит и мы можем это делать. В этой работе должны участвовать все : и правительство, и парламент, госаппарат и экспертное сообщество», - сказал Назарбаев.



