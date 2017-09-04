Правила медицинского освидетельствования утверждены в Казахстане

Медицинское освидетельствование проводится для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения.

Приказом Министра здравоохранения РК от 13 июля 2017 года утверждены Правила проведения медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения, сообщает Zakon.kz.





Медицинское освидетельствование проводится для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения.





Медосвидетельствованию подлежат лица, по отношению к которым предусмотрена ответственность за употребление психоактивного вещества при управлении транспортными средствами в состоянии опьянения, пребывания в состоянии опьянения в общественных местах и на работе.





Иностранные лица, постоянно проживающие и временно пребывающие на территории республики, а также лица без гражданства, находящиеся в состоянии опьянения в общественном месте, на работе, либо управляющие транспортным средством подлежат медицинскому освидетельствованию на общих основаниях.





Не подлежат медицинскому освидетельствованию, без их согласия, лица, пользующиеся дипломатическим иммунитетом.





Медицинское освидетельствование несовершеннолетних проводится в присутствии родителей или их законных представителей.





Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.



