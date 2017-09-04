Правила медицинского освидетельствования утверждены в Казахстане
4 сентября 2017, 15:27
Медицинское освидетельствование проводится для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения.
Приказом Министра здравоохранения РК от 13 июля 2017 года утверждены Правила проведения медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения, сообщает Zakon.kz.
Медицинское освидетельствование проводится для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения.
Медосвидетельствованию подлежат лица, по отношению к которым предусмотрена ответственность за употребление психоактивного вещества при управлении транспортными средствами в состоянии опьянения, пребывания в состоянии опьянения в общественных местах и на работе.
Иностранные лица, постоянно проживающие и временно пребывающие на территории республики, а также лица без гражданства, находящиеся в состоянии опьянения в общественном месте, на работе, либо управляющие транспортным средством подлежат медицинскому освидетельствованию на общих основаниях.
Не подлежат медицинскому освидетельствованию, без их согласия, лица, пользующиеся дипломатическим иммунитетом.
Медицинское освидетельствование несовершеннолетних проводится в присутствии родителей или их законных представителей.
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Фото: kolesa.kz
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