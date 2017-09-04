Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Правила медицинского освидетельствования утверждены в Казахстане

4 сентября 2017, 15:27

Медицинское освидетельствование проводится для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения.

Приказом Министра здравоохранения РК от 13 июля 2017 года утверждены Правила проведения медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения, сообщает Zakon.kz.

Медицинское освидетельствование проводится для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения.

Медосвидетельствованию подлежат лица, по отношению к которым предусмотрена ответственность за употребление психоактивного вещества при управлении транспортными средствами в состоянии опьянения, пребывания в состоянии опьянения в общественных местах и на работе.

Иностранные лица, постоянно проживающие и временно пребывающие на территории республики, а также лица без гражданства, находящиеся в состоянии опьянения в общественном месте, на работе, либо управляющие транспортным средством подлежат медицинскому освидетельствованию на общих основаниях.

Не подлежат медицинскому освидетельствованию, без их согласия, лица, пользующиеся дипломатическим иммунитетом.

Медицинское освидетельствование несовершеннолетних проводится в присутствии родителей или их законных представителей.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Фото: kolesa.kz

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...