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Принц Уильям и герцогиня Кейт ждут третьего ребенка

4 сентября 2017, 16:09

У Уильяма и Кейт уже есть двое детей — принц Джордж и принцесса Шарлотта.

Королевскую семью Британии вновь ждет пополнение — в семье внука королевы Елизаветы II принца Уильяма и его супруги герцогини Кембриджской Кейт появится третий ребенок. О беременности герцогини говорится в официальном сообщении пресс-службы Кенсингтонского дворца, который является официальной резиденцией Уильяма и Кейт, пишет РБК.

В официальном сообщении подчеркивается, что королева Елизавета II и остальные члены семей обоих супругов извещены о третьей беременности герцогини и пришли в восторг от этой новости.

Пол будушего ребенка пока не известен. В настоящее время у герцогской четы есть двое детей — четырехлетний принц Джордж (занимает третье место в линии наследования британского престола, после принца Чарльза и своего отца принца Уильяма) и двухлетняя принцесса Шарлотта (четвертое место в очереди).

В сообщении Кенсингтонского дворца отмечается, что герцогиня Кембриджская, так же, как во время двух предыдущих беременностей страдает от последствий токсикоза, в связи с чем откажется от участия в публичных мероприятиях.

Фото: vesti.ru.

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