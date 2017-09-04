Что изменится в аэропорту Астаны
Ремонт взлетно-посадочной полосы может отразиться на расписании некоторых рейсов.
Какие ремонтные работы проведут на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта "Нурсултан Назарбаев", рассказали в комитете гражданской авиации МИР РК.
"С 15 по 24 сентября текущего года с 09:00 до 16:00 местного времени в связи с проведением текущего ремонта на взлетно-посадочной полосе, заменой углубленных огней светосигнального оборудования и вторичного кабеля, а также нанесения пропиточного материала будет закрыта взлетно-посадочная полоса", — сообщили в комитете.
Также в ведомстве отметили, что столичный аэропорт будет продолжать проводить регистрацию пассажиров.
О проведении ремонтных работ заблаговременно были извещены авиакомпании и аэропорты для внесения корректировки в расписание определенных рейсов авиакомпаний, выполняемых из/в Астану и оповещения пассажиров.
Источник: Sputnik Казахстан
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