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Путин может баллотироваться в президенты от «Единой России» - СМИ

5 сентября 2017, 00:34

Произойдет это на съезде ЕР после 10 декабря.

Президент России Владимир Путин может баллотироваться на ближайшие президентские выборы от «Единой России». Об этом «Газете.Ru» рассказал источник, близкий к Кремлю, и подтвердил источник, близкий руководству ЕР.

Отмечается, что скорее всего это произойдет на съезде «Единой России» после 10 декабря. Такая дата выбрана, чтобы не исключать вариант партийного выдвижения главы государства.

«Если будет принято решение о выдвижении Путина от партии, это произойдет на съезде. Если нет — то ЕР все равно поддержит его выдвижение на съезде», — пояснил источник.

В мае «Газета.Ru» писала о том, что в администрации президента также рассматривают вариант самовыдвижения Путина.

Тогда источники, близкие к Кремлю, сообщали, что окончательное решение будет принимать сам президент уже после сентябрьских региональных выборов.

Фото РИА Новости


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