Трагедия в Шахане: по миллиону тенге получили семьи девятерых погибших
5 сентября 2017, 16:25
Эти деньги фонд перечислил в качестве дополнительной помощи.
По миллиону тенге перечислил «Фонд помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации в поселке Шахан города Шахтинска» семьям девятерых погибших в результате взрыва отопительного котла в жилом пятиэтажном доме первого января, сообщает МИА «Казинформ».
Эти деньги фонд перечислил в качестве дополнительной помощи семьям погибших жильцов дома.
«Когда произошла трагедия, фонд перечислил семьям по миллиону тенге, двоим пострадавшим - по 500 тысяч тенге. Затем еще по полмиллиона тенге были перечислены семьям погибших на проведение поминальных обедов в годовщину. Эта дата будет первого января 2018 года, но мы решили перечислить деньги заранее, чтобы семьи чувствовали уверенность в том, что средства на проведение поминальных обедов есть», - рассказала председатель попечительского совета фонда Жамала Мамерханова.
Теперь члены фонда приняли решение повторно выплатить семьям девятерых погибших по миллиону тенге.
«Таким образом, семьи погибших получили по 2 миллиона 500 тысяч тенге наличными, не считая оплату за проведение поминок после трагедии, установку памятников, погашение кредитов, взятых ранее на бытовые нужды. Семьям погибших были приобретены квартиры взамен обрушившихся. Те, кто не хотел приобретать другое жилье, получили возмещение в денежном эквиваленте. Причем квартиры покупали не равнозначные, а даже лучше, большей площади, в других городах, а не в Шахане», - подытожила сведения о материальной помощи Жамала Мамерханова.
Двоим пострадавшим от взрыва отопительного котла - 11-летней Елене Васильевой и 32-летнему Александру Галышеву, материальную помощь повторно не выдавали.
«Пострадавшим не платили, потому что они уже прошли курс лечения, выписаны из больниц. Ранее они уже получили по 500 000 тенге. Но просьбы о выделении денег удовлетворяются. Например, родственники 11-летней Елены Васильевой попросили дать денег на проведение косметической операции девочке. Дали всю запрошенную сумму», - сообщила Жамала Мамерханова.
Осталось на счету фонда 7 миллионов 8 тысяч 214 тенге. Всего поступило 203 миллиона 851 тысяча 192 тысячи тенге от неравнодушных казахстанцев - юридических и физических лиц. Израсходовано по итогам выполнения всех аварийно-восстановительных работ 196 миллионов 842 тысячи 977 тенге. Деньги затрачены на похороны девятерых погибших, лечение двоих пострадавших, ликвидацию последствий взрыва, разбор завалов, демонтаж, установку нового отопительного котла, вынос котельной из подвала и строительство отдельного помещения рядом с пятиэтажным домом.
Модульная котельная в этом доме обошлась в 8 миллионов 126 тысяч тенге. Кроме того, еще из шести других многоэтажных домов в Шахане фонд вынес котлы в отдельные помещения, на что затрачено 27 миллионов тенге.
«Итого вынесли семь котлов - один котел в доме № 4, где был взрыв, и шесть котлов в соседних домах. Оставшиеся 7 миллионов 8 тысяч тенге будут израсходованы в ближайшее время на завершение ремонтных работ в семи квартирах, хозяева которых отказались жить там после трагедии. Им купили другое жилье на вторичном рынке. Ремонт делаем, чтобы передать свежие чистые квартиры тем, кто в них нуждается - сиротам, неполным семьям и тем категориям людей, которые стоят в очереди на получение жилья», - сообщила Жамала Мамерханова.
Напомним, 1 января 2017 года в 22:40 в поселке Шахан Карагандинской области взорвался отопительный котел, стоявший в подвале крайнего, четвертого подъезда пятиэтажного дома № 4 в микрорайоне №3. В результате произошло обрушение подъезда. Погибли девять жильцов, пострадали двое - 32-летний Александр Галышев и 11-летняя Елена Васильева.
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