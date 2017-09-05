Трагедия в Шахане: по миллиону тенге получили семьи девятерых погибших

Осталось на счету фонда 7 миллионов 8 тысяч 214 тенге. Всего поступило 203 миллиона 851 тысяча 192 тысячи тенге от неравнодушных казахстанцев - юридических и физических лиц. Израсходовано по итогам выполнения всех аварийно-восстановительных работ 196 миллионов 842 тысячи 977 тенге. Деньги затрачены на похороны девятерых погибших, лечение двоих пострадавших, ликвидацию последствий взрыва, разбор завалов, демонтаж, установку нового отопительного котла, вынос котельной из подвала и строительство отдельного помещения рядом с пятиэтажным домом.



