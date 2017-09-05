Исполнения контрактных обязательств потребовал у недропользователей Бердыбек Сапарбаев

Вопросы исполнения контрактных обязательств в рамках поручения главы государства рассмотрены на совещании в акимате Актюбинской области с участием заместителя председателя Ассоциации «KAZENERGY» Узакбая Карабалина, вице-министра энергетики Асета Магауова, руководителей местных исполнительных и территориальных органов, компаний-недропользователей региона.









Согласно договоренности с Министерством энергетики и Министерством по инвестициям и развитию выездные совещания касательно исполнения контрактных обязательств недропользователями региона проходят в Актобе каждое полугодие. Одним из результатов совещаний, проведенных в 2016 году, стало расторжение нескольких контрактов по твердым полезным ископаемым и направление 4 уведомлений на расторжение контрактов по углеводородному сырью.





Несмотря на принимаемые меры некоторые недропользователи продолжают пренебрегать своими контрактными обязательствами. В частности, на сегодня у 6 из 19 зарегистрированных в регионе недропользователей, добывающих твердые полезные ископаемые, исполнение обязательств ниже 30%. Также 9 из 30 осуществляющих добычу углеводородного сырья недропользователей исполняют обязательства на 30-50%.





- В числе аутсайдеров из года в год оказываются одни и те же компании. В этой связи, в целях социально-экономического развития региона, прошу руководство профильных министерств принять меры по расторжению контрактов недропользователей не исполняющих обязательства за последние 3 года, а также оказать содействие в поиске инвесторов по ранее расторгнутым контрактам. Недра должны работать на экономику региона, на благо населения, - подчеркнул аким области Бердыбек Сапарбаев.





Вице-министр энергетики Асет Магауов отметил, что что государство всегда оказывало недропользователям большую поддержку и ждет соразмерной отдачи.









- Со стороны министерства мы исполняем не только, так скажем, контрольные функции, карательные функции, мы оказываем и всемерную поддержку. К примеру, часть компаний Актюбинской области получили льготы по налогам на добычу полезных ископаемых. Есть специальная комиссия при Министерстве энергетики, которая в случае убыточности компании идет навстречу и снижает ставку налога. Со стороны недропользователей мы, конечно, ожидаем адекватного исполнения контрактных обязательств и инвестиций в освоение месторождений, чтобы тот потенциал, который есть у области, был реализован, - пояснил вице-министр.





В рамках совещания также было обсуждено привлечение новых технологий в недропользование, в том числе в вопросах поиска, разведки и разработки месторождений.









- Применение новой техники, технологии играет важную роль. Сегодня я знаю некоторые компании, которые находятся на территории области, применяют новые технологии, и уже есть прирост добычи. Естественно, для этого нужно подходить и с научной точки зрения, надо внимательно изучать месторождения, изучать какие из многочисленных методов, которые сегодня существуют в нефтегазовой отрасли, подходят, чтобы получить наиболее лучшие результаты. В то же время отрасль только этими технологиями поднять не удастся, если мы не сможем активно провести геологоразведочные работы, открывать новые месторождения, приобретать новые ресурсы. К сожалению, геологоразведочные работы идут очень медленно, пока неэффективно. Вместе с тем, мы видим десятки недропользователей, которые обязались перед республикой, что они будут вести геологоразведочные работы, и сегодня не выполняют свои обязательства. На самом деле, за этим лежит большая государственная задача, которая недропользователями не решается, - констатировал заместитель председателя Ассоциации «KAZENERGY» Узакбай Карабалин.









Резюмируя совещание Бердыбек Сапарбаев подчеркнул, что акимат области при поддержке Минэнерго и Министерства по инвестициям и развитию будет и далее держать на строгом контроле вопросы выполнения недропользователями контрактных обязательств в части общих объемов финансовых обязательств, инвестиций и добычи, геологоразведки, отчислений на социально-экономическое развитие региона и др.



