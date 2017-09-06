Ветрено и жарко будет в Казахстане в среду
6 сентября 2017, 06:00
На северо-западе ночью и утром местами - туман.
С прохождением фронтальных разделов местами ожидаются дожди с грозами, возможен град, шквал, порывистый ветер, лишь на западе республики погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
На северо-западе ночью и утром местами - туман.
В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, днем возможен град, шквал.
В Северо-Казахстанской области на большей части – усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, возможен град, шквал.
В Павлодарской, днем Восточно-Казахстанской, Алматинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Карагандинской области местами усилится ветер 15-20 м/с, днем возможен град.
В Костанайской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью в отдельных районах - туман. В Кызылординской области днем местами усилится ветер 15-20 м/с, возможен град, шквал.
Днем в Восточно-Казахстанской, местами в Алматинской областях ожидается сильная жара.
В Западно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской, Актюбинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, на большей части Костанайской, местами в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане: преимущественно облачно, +24°.
В Алматы: преимущественно ясно, +31°
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Фото: Корреспондент.net
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