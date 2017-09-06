Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Ветрено и жарко будет в Казахстане в среду

6 сентября 2017, 06:00

На северо-западе ночью и утром местами - туман.

С прохождением фронтальных разделов местами ожидаются дожди с грозами, возможен град, шквал, порывистый ветер, лишь на западе республики погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На северо-западе ночью и утром местами - туман.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, днем возможен град, шквал.

В Северо-Казахстанской области на большей части – усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, возможен град, шквал.

В Павлодарской, днем Восточно-Казахстанской, Алматинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами усилится ветер 15-20 м/с, днем возможен град.

В Костанайской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью в отдельных районах - туман. В Кызылординской области днем местами усилится ветер 15-20 м/с, возможен град, шквал.

Днем в Восточно-Казахстанской, местами в Алматинской областях ожидается сильная жара.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской, Актюбинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, на большей части Костанайской, местами в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане: преимущественно облачно, +24°.

В Алматы: преимущественно ясно, +31°

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Корреспондент.net

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...