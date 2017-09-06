В Алматы безработный должник по алиментам отказался от работы с приличной зарплатой

Имея неофициальные доходы, он не выплачивал алименты более полутора лет.

В Алматы прокуратура Медеуского района, в рамках проекта ГП РК «30 шагов против неуплаты алиментов», содействует в трудоустройстве неплательщиков, а также обеспечивает координацию уполномоченных органов в данном вопросе , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение ведомства.





По данным прокуратуры, зачастую должники не хотят устраиваться на работу и выплачивать с заработной платы алименты своим детям. В отношении таких неплательщиков принимаются меры уголовно-правового воздействия.





К примеру, прокуратурой района в отдел занятости для трудоустройства был направлен безработный должник, который имея соответствующее образование и необходимые навыки, по неуважительным причинам отказался от работы с заработной платой в 130 тысяч тенге в месяц. Имея неофициальные доходы, он не выплачивал алименты более полутора лет. Сумма долга составила около 500 тысяч тенге.





На основании постановления прокуратуры района, он был арестован на двое суток. Впрочем, арест не поменял ситуацию, и в отношении казахстанца было возбуждено уголовное дело по статье 139 УК РК ("Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга/супруги").





Постановлением ювенального суда он признан виновным в неуплате алиментов и в связи со встречным заявлением взыскателя дело было прекращено в порядке медиации.





Но, бывают и такие случаи, когда должники даже получая стабильный официальный заработок все равно не выплачивают алименты детям.





В отношении одного такого неплательщика, который был должен более 500 тысяч тенге, также было возбуждено уголовное дело. Дело было прекращено в связи с полным погашением долга и примирением сторон.



