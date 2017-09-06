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Казахстан может стать лидером исламского финансирования в СНГ

6 сентября 2017, 17:17

Казахстан - единственная страна на территории СНГ, использующая исламское финансирование.

Казахстан в будущем может сыграть большую роль в развитии рынка исламского финансирования на территории стран СНГ. Об этом сегодня во время проведения глобальной премии по исламским финансам (GIFA) рассказал председатель группы компаний HD-Ebdiz и учредитель премии Хумаен Дар, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, на данный момент процент исламского финансирования в Казахстане небольшой и составляет менее 5%. Однако у республики есть большой потенциал.

«Я верю, что у Казахстана есть большой потенциал. Казахстан сейчас является лидером исламского финансирования в странах СНГ. Я думаю, что через Международный финансовый центр Астана и меры, которые предпринимает правительство РК, Казахстан может сыграть роль в своем регионе. Здесь уже работают такие учреждения как исламский банк развития, Al Hilal Bank. Я думаю, что присоединятся и другие учреждения, и Казахстан добьется больших результатов», - сказал Хумаен Дар.

Напомним, на данный момент Казахстан - единственная страна на территории СНГ, использующая исламское финансирование. Главное отличие этого финансового института – отсутствие процентной ставки. Пользоваться его финансовыми инструментами могут только мусульмане.

Татьяна Ковалева, Астана
Фото: Kursiv.kz

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