Казахстан может стать лидером исламского финансирования в СНГ

Казахстан в будущем может сыграть большую роль в развитии рынка исламского финансирования на территории стран СНГ. Об этом сегодня во время проведения глобальной премии по исламским финансам (GIFA) рассказал председатель группы компаний HD-Ebdiz и учредитель премии Хумаен Дар , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





По его словам, на данный момент процент исламского финансирования в Казахстане небольшой и составляет менее 5%. Однако у республики есть большой потенциал.





«Я верю, что у Казахстана есть большой потенциал. Казахстан сейчас является лидером исламского финансирования в странах СНГ. Я думаю, что через Международный финансовый центр Астана и меры, которые предпринимает правительство РК, Казахстан может сыграть роль в своем регионе. Здесь уже работают такие учреждения как исламский банк развития, Al Hilal Bank. Я думаю, что присоединятся и другие учреждения, и Казахстан добьется больших результатов», - сказал Хумаен Дар.





Напомним, на данный момент Казахстан - единственная страна на территории СНГ, использующая исламское финансирование. Главное отличие этого финансового института – отсутствие процентной ставки. Пользоваться его финансовыми инструментами могут только мусульмане.





Татьяна Ковалева, Астана