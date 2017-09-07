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Впервые найдены следы массового вымирания жизни на Земле

7 сентября 2017, 01:57

Следы события Келлвассера, произошедшего около 374 млн лет назад, найдены в дельте реки Лена.

Ученые впервые обнаружили в Арктике следы произошедшего 374 миллиона лет назад события Келлвассера, которое привело к массовому вымиранию флоры и фауны на Земле, об этом рассказал замдиректора Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения Российской академии наук по научной работе Николай Сенников, передает ТАСС.

«Событие Келлвассера - это второе крупнейшее вымирание живых организмов на Земле, не связанное с оледенением. Оно произошло в верхнем девоне», - рассказал Сенников.

Ученые нашли отложения этого периода, которые были представленные в тонкими черносланцевыми породами на научной станции «Остров Самойловский» в дельте реки Лена. Ранее такие проявления были найдены только в Германии и Марокко.

По данным исследователей, в период, когда произошел катаклизм, территория, где находится остров Самойловский, находилась почти на экваторе.

Фото: Stefan Auth / imagebroker / Globallookpress


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