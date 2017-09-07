Сильный ветер ждет казахстанцев в четверг
7 сентября 2017, 06:00
На севере ночью и утром местами - туман.
С прохождением фронтальных разделов на большей части территории Казахстана местами ожидаются дожди с грозами, возможен град, шквал, порывистый ветер, лишь на юге и западе республики погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
На севере ночью и утром местами - туман.
В Жамбылской области местами ожидается ветер 15-20, ночью порывы 23-28 м/с, днем возможен град, шквал.
В Восточно-Казахстанской области ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, местами возможен град, шквал.
В Акмолинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, шквал, ночью и утром местами туман.
В Северо-Казахстанской области ночью местами ожидается туман, возможен град, шквал.
В Карагандинской и Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.
В Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей.
В Алматинской области местами ожидается усиление ветра 17-22 м/с. В Костанайской области ночью и утром местами ожидается туман.
В Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, на большей части Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Алматинской, местами в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане: облачно, +12°.
В Алматы: ясно, +26°
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Kartinki.me
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876637-304bbb83e9bdb314dc548677d01ce0ef
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...