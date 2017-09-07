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Сильный ветер ждет казахстанцев в четверг

7 сентября 2017, 06:00

На севере ночью и утром местами - туман.

С прохождением фронтальных разделов на большей части территории Казахстана местами ожидаются дожди с грозами, возможен град, шквал, порывистый ветер, лишь на юге и западе республики погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На севере ночью и утром местами - туман.

В Жамбылской области местами ожидается ветер 15-20, ночью порывы 23-28 м/с, днем возможен град, шквал.

В Восточно-Казахстанской области ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, местами возможен град, шквал.

В Акмолинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, шквал, ночью и утром местами туман.

В Северо-Казахстанской области ночью местами ожидается туман, возможен град, шквал.

В Карагандинской и Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.

В Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей.

В Алматинской области местами ожидается усиление ветра 17-22 м/с. В Костанайской области ночью и утром местами ожидается туман.

В Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, на большей части Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Алматинской, местами в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане: облачно, +12°.

В Алматы: ясно, +26°

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Kartinki.me

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