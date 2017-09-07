В США учительница отправляла старшеклассникам обнаженные селфи

Один из школьников, получивших фотографии, сообщил об этом в полицию. Молодой человек продемонстрировал стражам порядка изображения, сохраненные на его телефоне.





Педагога сразу же вызвали на допрос. По словам 27-летней Миллер, она "баловала" фотографиями учеников в период с марта по июль. Сколько снимков ей удалось отправить, она не помнит.





Администрация школы отстранила учителя от работы. Полиция устанавливает число учеников, получивших от преподавателя эротические фотографии.



