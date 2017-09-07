В США учительница отправляла старшеклассникам обнаженные селфи
7 сентября 2017, 07:36
По словам 27-летней Миллер, она "баловала" фотографиями учеников в период с марта по июль.
В американском штате Западная Вирджиния учительница Трэйси Миллер отправляла старшеклассникам свои обнаженные селфи через Snapchat, сообщает РИА Новости.
Один из школьников, получивших фотографии, сообщил об этом в полицию. Молодой человек продемонстрировал стражам порядка изображения, сохраненные на его телефоне.
Педагога сразу же вызвали на допрос. По словам 27-летней Миллер, она "баловала" фотографиями учеников в период с марта по июль. Сколько снимков ей удалось отправить, она не помнит.
Администрация школы отстранила учителя от работы. Полиция устанавливает число учеников, получивших от преподавателя эротические фотографии.
Фото: Flickr / ThoseGuys119
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