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В США учительница отправляла старшеклассникам обнаженные селфи

7 сентября 2017, 07:36

По словам 27-летней Миллер, она "баловала" фотографиями учеников в период с марта по июль.

В американском штате Западная Вирджиния учительница Трэйси Миллер отправляла старшеклассникам свои обнаженные селфи через Snapchat, сообщает РИА Новости.

Один из школьников, получивших фотографии, сообщил об этом в полицию. Молодой человек продемонстрировал стражам порядка изображения, сохраненные на его телефоне.

Педагога сразу же вызвали на допрос. По словам 27-летней Миллер, она "баловала" фотографиями учеников в период с марта по июль. Сколько снимков ей удалось отправить, она не помнит.

Администрация школы отстранила учителя от работы. Полиция устанавливает число учеников, получивших от преподавателя эротические фотографии.

Фото: Flickr / ThoseGuys119

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