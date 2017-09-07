В Алматы вновь включат автосирены
7 сентября 2017, 07:43
Департамент просит жителей и гостей города Алматы сохранять спокойствие.
7 сентября 2017 года в 12:55 местного времени Департамент по ЧС г. Алматы проводит проверку технической готовности системы оповещения, сообщает Zakon.kz.
Проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения «Внимание всем!» посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения.
"В дальнейшем проверка будет проводиться ежемесячно в первый четверг 12:55, в случае совпадения с праздничным днем проверка переносится на следующий за ним четверг", - сообщили в ДЧС.
В этой связи Департамент просит жителей и гостей города Алматы сохранять спокойствие.
Фото: www.shklovinfo.by
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