В Алматы вновь включат автосирены

Проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения «Внимание всем!» посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения.





"В дальнейшем проверка будет проводиться ежемесячно в первый четверг 12:55, в случае совпадения с праздничным днем проверка переносится на следующий за ним четверг", - сообщили в ДЧС.





В этой связи Департамент просит жителей и гостей города Алматы сохранять спокойствие.