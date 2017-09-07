Единая электронная система закупок «Самрук-Қазына» будет запущена в 2018 году

Действующая Информационная система электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Қазына» показала свою эффективность – ее применение с 2013 года позволило сэкономить средства заказчиков - порядка 224,95 млрд тг.

Предполагается использования электронных договоров, счетов-фактур, а также интеграция с существующими учетными системами заказчиков.





«К 2018 году мы планируем запустить новый портал. Это будет новая система, которая на единой платформе будет включать в себя весь ныне существующий функционал, начиная от планирования закупок, проведения процедур выбора поставщика, заключения договоров, фиксации информации об исполнении и заканчивая оплатой по договорам. Причем это будет происходить теперь в электронном формате», - сообщил управляющий директор ТОО «Самрук-Қазына Контракт» Болат Жумагалиев.





По его словам, нахождение всех этих процессов на одной площадке позволит четко мониторить ход процедур, предотвращать ошибки при проведении закупок. Да и система будет реагировать на них в автоматическом режиме рассылкой уведомлений.





«Принципиальные отличия нового портала в следующем: в отличие от текущей системы, в которую заносится информация об утвержденном планировании, новая система потребности в виде плана закупок будет утверждать непосредственно на самом портале. Все договоры, которые будут заключаться по итогам процедур выборов, будут электронными, что значительно упростит взаимоотношения между заказчиком и поставщиком, сократит время на процедурные моменты по подписанию договоров», - пояснил представитель компании.





Жумагалиев добавил, что также планируется использовать электронные счета-фактуры, веб-сервисы и механизмы интеграции с существующими учетными системами заказчиков.





«После налаживания такого механизма вся информация из систем заказчиков будет автоматически загружаться на наш портал», - заключил он.





Отметим, что действующая Информационная система электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Қазына» показала свою эффективность – ее применение с 2013 года позволило сэкономить средства заказчиков - порядка 224,95 млрд тг. На сегодня в ИСЭЗ зарегистрировано более 56 тыс. потенциальных поставщиков и 218 организаций заказчиков, включая их филиалы.







