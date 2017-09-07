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В РК учителям, ведущим предметы на английском языке, сделают доплату в 200%

7 сентября 2017, 11:28

Начисление доплаты производится с 1 сентября 2017 года.

Приказом Министра образования и науки РК от 3 июля 2017 года внесены дополнения в Правила об исчислении заработной платы работников государственных организаций образования, финансируемых за счет средств бюджета, сообщает Zakon.kz.
В частности, правила дополнены пунктом, в котором говорится, что учителям государственных организаций образования, имеющим сертификат о прохождении тестов по одной из следующих систем: APTIS, IELTS, TOEFL, по уровням В1-Intermediate, B2-Upper-Intermediate или C1-C2-Advanced и языковые компетенции, позволяющие преподавание предметов на английском языке согласно приложению к диплому и реализующим учебные программы основного среднего и общего среднего образования по предметам физики, химии, биологии, информатики на английском языке, производится доплата в размере 200% от базового должностного оклада. Начисление доплаты производится с 1 сентября 2017 года.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.


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