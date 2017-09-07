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Тепловоз сошел с рельсов в Актобе

7 сентября 2017, 11:50

По сведениям очевидцев, машиниста тепловоза не было на месте происшествия.

В городе Актобе на улице Жаманкулова тепловоз сошел с рельсов, передает МИА «Казинформ».

По сведениям очевидцев, машиниста тепловоза не было на месте происшествия. В результате инцидента был поврежденный припаркованный за домом автомобиль. На месте происшествия работают сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, пожарные и полицейские.


Был поврежден газопровод, эвакуированы жильцы 5-этажного дома. Пострадавших и жертв нет. Устанавливаются обстоятельства инцидента.


Фото и видео kazinform.kz



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