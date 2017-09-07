Тепловоз сошел с рельсов в Актобе

По сведениям очевидцев, машиниста тепловоза не было на месте происшествия.

В городе Актобе на улице Жаманкулова тепловоз сошел с рельсов , передает МИА « , передает МИА « Казинформ ».





По сведениям очевидцев, машиниста тепловоза не было на месте происшествия. В результате инцидента был поврежденный припаркованный за домом автомобиль. На месте происшествия работают сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, пожарные и полицейские.









Был поврежден газопровод, эвакуированы жильцы 5-этажного дома. Пострадавших и жертв нет. Устанавливаются обстоятельства инцидента.







Фото и видео kazinform.kz







