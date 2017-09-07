Куянов ответил резко на совет астанчанам покинуть город на закрытие ЭКСПО

Нам хотелось бы, чтобы как можно больше казахстанцев посмотрели закрытие ЭКСПО в живую - С.Куянов.

Директор департамента по связям с общественностью НК «Астана ЭКСПО - 2017» Сергеи Куянов прокомментировал слова зампредседателя комитета административной полиции МВД РК Талгата Мусаканова о том, что жителям Астаны лучше провести предстоящие выходные за городом, передает передает Zakon.kz





По словам Куянова, совет господина Мусаканова астанчанам покинуть город в день закрытия ЭКСПО - не от избытка государственного ума, а от желания облегчить себе работу. Как говорится, нет человека - нет проблемы.





Он подчеркнул, что закрытие выставки готовится не менее впечатляющим и масштабным и чем открытие, и чем сама выставка.





"Мы это делаем для людей, для казахстанцев прежде всего. В качестве спойлера могу сказать лишь, что ожидается серьезное фейерверк - шоу. И хотя трансляции будут идти почти на всех каналах, и в Интернете, нам хотелось бы, чтобы как можно больше жителей и гостей столицы его посмотрело в живую. Полицейские должны помнить, что их задача - заботиться о безопасности людей, а не о том, как облегчить свою жизнь любым способом", - заявил Куянов.



