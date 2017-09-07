Куянов ответил резко на совет астанчанам покинуть город на закрытие ЭКСПО
7 сентября 2017, 19:11
Нам хотелось бы, чтобы как можно больше казахстанцев посмотрели закрытие ЭКСПО в живую - С.Куянов.
Директор департамента по связям с общественностью НК «Астана ЭКСПО - 2017» Сергеи Куянов прокомментировал слова зампредседателя комитета административной полиции МВД РК Талгата Мусаканова о том, что жителям Астаны лучше провести предстоящие выходные за городом, передает Zakon.kz
По словам Куянова, совет господина Мусаканова астанчанам покинуть город в день закрытия ЭКСПО - не от избытка государственного ума, а от желания облегчить себе работу. Как говорится, нет человека - нет проблемы.
Он подчеркнул, что закрытие выставки готовится не менее впечатляющим и масштабным и чем открытие, и чем сама выставка.
"Мы это делаем для людей, для казахстанцев прежде всего. В качестве спойлера могу сказать лишь, что ожидается серьезное фейерверк - шоу. И хотя трансляции будут идти почти на всех каналах, и в Интернете, нам хотелось бы, чтобы как можно больше жителей и гостей столицы его посмотрело в живую. Полицейские должны помнить, что их задача - заботиться о безопасности людей, а не о том, как облегчить свою жизнь любым способом", - заявил Куянов.
Напомним, что сегодня на пресс-конференции Мусаканов дал совет жителям Астаны провести предстоящие выходные за городом из-за прибытия иностранных президентов в столицу. Он отметил, что до закрытия выставки ЭКСПО-2017 в Астане начнется саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС). Закрытие выставки и начало работы саммита пройдет в воскресенье, 10 сентября.
"Ожидается прибытие 18 глав государств. Это будет действительно нагрузка на город, каждого главу государства нам придется сопровождать, они будут размещены в восьми гостиницах, двух резиденциях. Проводиться мероприятие будет во Дворце независимости", — сказал Мусаканов на пресс-конференции в четверг.
Также участники саммита посетят церемонию закрытия выставки ЭКСПО. Была проведена тренировка среди правоохранительных органов, отработан алгоритм по обеспечению безопасности.
"В данный момент все находится на контроле, и, думаю, таких пробок как вы сказали, у нас по возможности не будет. Но придется потерпеть. Их (гостей — ред.) надо сопровождать, у каждого кортеж. Поэтому мы гражданам будем рекомендовать, чтобы они не ездили на своем транспорте. Желательно выехали за территорию города, отдыхали в субботу-воскресенье", — добавил Мусаканов.
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