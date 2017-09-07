Служебное расследование начато по делу актюбинца, вырезавшего на груди имя следователя
7 сентября 2017, 22:55
О результатах расследования будет сообщено дополнительно.
Управлением собственной безопасности ДВД Актюбинской области начато служебное расследование после публикаций в СМИ о доведенном до отчаяния мужчине, вырезавшем на груди имя следователя, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД.
"О результатах расследования будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении областного ДВД.
Напомним, что кровавые буквы подследственный Бауыржан Унерзак нацарапал на теле в следственном изоляторе в знак своей невиновности
Актюбинец, якобы разнимал участников потасовки в одном из ночных клубов города и сам стал подозреваемым в нанесении ножевых ранений. Бауыржан Унерзак два месяца пробыл за решеткой. Следователи собирались продлить срок ареста еще на месяц, мужчина объявил голодовку, а также в знак протеста лезвием на груди вырезал: "В моей смерти прошу винить следователя Картименова".
После этого судья постановил отпустить его под домашний арест. Выходить из дома актюбинцу сейчас нельзя, как и общаться с журналистами.
Сообщается также, что 4 сентября была проведена первая очная ставка, на которой единственный потерпевший сообщил, что Унерзак не наносил ему ранения, а наоборот разнимал. Видеозапись, запечатлевшую конфликт, отправили на экспертизу в Алматы.
Фото: timeskz.kz
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