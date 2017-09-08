Очередное ДТП с "перевертышем" произошло в Алматы

В Алматы, поздним вечером произошла авария на пересечении улиц Б.Хмельницкого и ул.Папанина с участием двух машин: Subaru и Toyota Camry





Как рассказал водитель Subaru, он ехал по ул.Б.Хмельницкого в западном направлении и хотел повернуть на светофоре налево, стоял, пропуская встречные машины. В тот момент, когда замигал зеленый и встречные машины, которые двигались по левому ряду остановились, он начал выезжать и увидел, что вдалеке едет машина. Он подумал, что эта машина, как и все остальные тоже остановится и начал поворачивать налево. Водитель Toyota Camry останавливаться не собирался.





Произошло сильное столкновение, от чего Subaru буквально перевернулся.





Водитель Camry позже признался, что уже видел зеленый мигающий, но надеялся успеть проскочить. Но не тут - то было...





К счастью, в ДТП никто не пострадал.































































