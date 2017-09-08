Жертвой ДТП в Шымкенте стал 27-летний парень

В Шымкенте в результате ДТП пострадали три человека и один пассажир скончался, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.





"7 сентября 2017 года в полицию Шымкента поступило сообщение о том, что на территории Енбекшинского района произошло дорожно-транспортное происшествие. По прибытию на место происшествия полицейские установили, что около 5 ч. 30 мин. на пересечении ул. Ауезова и Алибекова столкнулись автомашины BMW под управлением водителя, 1993 г.р. и Daewoo Nexia", - сообщили в ведомстве.





На месте происшествия скончался пассажир Daewoo Nexia, 1990 г.р., гражданин Республики Узбекистан. Водитель Daewoo, 1984 г.р., житель ЮКО и два его пассажира, 1990 и 1991 г.р., граждане Узбекистана, с различными травмами доставлены в больницу.





Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначен ряд экспертиз.





В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.



