Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Жертвой ДТП в Шымкенте стал 27-летний парень

8 сентября 2017, 08:46

Еще три человека пострадали.

В Шымкенте в результате ДТП пострадали три человека и один пассажир скончался, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.

"7 сентября 2017 года в полицию Шымкента поступило сообщение о том, что на территории Енбекшинского района произошло дорожно-транспортное происшествие. По прибытию на место происшествия полицейские установили, что около 5 ч. 30 мин. на пересечении ул. Ауезова и Алибекова столкнулись автомашины BMW под управлением водителя, 1993 г.р. и Daewoo Nexia", - сообщили в ведомстве.

На месте происшествия скончался пассажир Daewoo Nexia, 1990 г.р., гражданин Республики Узбекистан. Водитель Daewoo, 1984 г.р., житель ЮКО и два его пассажира, 1990 и 1991 г.р., граждане Узбекистана, с различными травмами доставлены в больницу.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначен ряд экспертиз.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Фото: Business-class.su

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...