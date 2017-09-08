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Врачи Павлодара опровергли слухи о смерти второй девочки, пострадавшей в ДТП с трамваем

8 сентября 2017, 11:20

Ребенок вышел из комы, но по прежнему находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Областное управление здравоохранения официально опровергло слухи, которые наводнили социальные сети о том, что вторая потерпевшая в ДТП с трамваем умерла, сообщает pavon.kz.

По словам сотрудников пресс-центра управления девочка 2009 года рождения по прежнему находится в реанимации. Ее состояние по оценивается как тяжелое.

Между тем ребенок в сознании, в хирургическом вмешательстве не нуждается. Ребенку назначили консервативное лечение.

Напомним, 7 сентября, на улице Ломова в Павлодаре две несовершеннолетии девочки попали под колеса трамвая. Как рассказала водитель полицейским дети выскочили на трамвайные пути совершенно неожиданно.
Детей прижало трамваем. Ситуацию спас колесный погрузчик, который ковшом поднял трамвай и помог вытащить детей. К сожалению девочка второклассница скончалась, вторую экстренно госпитализировали в областную детскую больницу.

«По факту происшествия с участием трамвая и несовершеннолетних детей начато досудебное расследование по статье «нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека. В настоящее время по делу назначен ряд необходимых судебных экспертиз», - заявил исполняющий обязанности пресс-секретаря ДВД Павлодарской области Руслан Оспанов.

Сейчас водитель трамвая водворена в ИВС.

Фото с сайта cogita.ru

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