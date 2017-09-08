Врачи Павлодара опровергли слухи о смерти второй девочки, пострадавшей в ДТП с трамваем

Ребенок вышел из комы, но по прежнему находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Областное управление здравоохранения официально опровергло слухи, которые наводнили социальные сети о том, что вторая потерпевшая в ДТП с трамваем умерла, сообщает сообщает pavon.kz





По словам сотрудников пресс-центра управления девочка 2009 года рождения по прежнему находится в реанимации. Ее состояние по оценивается как тяжелое.





Между тем ребенок в сознании, в хирургическом вмешательстве не нуждается. Ребенку назначили консервативное лечение.





Напомним , 7 сентября, на улице Ломова в Павлодаре две несовершеннолетии девочки попали под колеса трамвая. Как рассказала водитель полицейским дети выскочили на трамвайные пути совершенно неожиданно. Детей прижало трамваем. Ситуацию спас колесный погрузчик, который ковшом поднял трамвай и помог вытащить детей. К сожалению девочка второклассница скончалась, вторую экстренно госпитализировали в областную детскую больницу.



