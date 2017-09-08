Более 60 граждан Индии покинут Астану после ситуации на "Абу-Даби Плаза"
8 сентября 2017, 13:50
Первые 23 человека выедут в течение суток.
Состоялась встреча руководства города Астаны с Чрезвычайным и Полномочным Послом ОАЭ в Казахстане и руководством компании "Arabtec Holding PJSC" (генеральный подрядчик комплекса "Абу-Даби Плаза", - прим.), сообщает Zakon.kz.
Встреча была посвящена ситуации, сложившейся на контрольно-пропускном пункте строительной площадки "Абу-даби Плаза", которая имела место 2 сентября 2017 года.
Руководство компании сообщило, что в ближайшие дни 61 иностранный рабочий (граждане Индии) за нарушение дисциплины и общественного порядка на стройплощадке покинет страну, при этом первые 23 человека – в течение суток.
В ходе беседы руководство города напомнило о недопустимости повторения подобной ситуации, а также потребовало у иностранных граждан неукоснительного соблюдения законодательства Республики Казахстан, морально-этических норм поведения, а также уважения к традициям казахстанского народа.
Фото: astana.gov.kz.
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