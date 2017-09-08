Более 60 граждан Индии покинут Астану после ситуации на "Абу-Даби Плаза"

Состоялась встреча руководства города Астаны с Чрезвычайным и Полномочным Послом ОАЭ в Казахстане и руководством компании "Arabtec Holding PJSC" (генеральный подрядчик комплекса "Абу-Даби Плаза", - прим.) , сообщает , сообщает Zakon.kz





Встреча была посвящена ситуации, сложившейся на контрольно-пропускном пункте строительной площадки "Абу-даби Плаза", которая имела место 2 сентября 2017 года.





Руководство компании сообщило, что в ближайшие дни 61 иностранный рабочий (граждане Индии) за нарушение дисциплины и общественного порядка на стройплощадке покинет страну, при этом первые 23 человека – в течение суток.





В ходе беседы руководство города напомнило о недопустимости повторения подобной ситуации, а также потребовало у иностранных граждан неукоснительного соблюдения законодательства Республики Казахстан, морально-этических норм поведения, а также уважения к традициям казахстанского народа.



