Глава Минздрава РК предложил взять паузу и продолжить сбор денег по ОСМС

Для снижения нагрузки на работодателей в финансовом плане при отчислениях по ОСМС до 2020 года предложено уменьшить социальный налог.

Предложение об изменениях по обязательному социальному медстрахованию (ОСМС) могут внести в правительство на следующей неделе, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

Ранее в ходе съезда Нацпалаты предпринимателей "Атамекен" было озвучено предложение отложить для доработки введение реформы ОСМС до 2020 года. Как отметил глава палаты Тимур Кулибаев, в современных условиях система ОСМС нуждается в серьезных доработках, которые помогут устранить негативное влияние на предпринимательский сектор и самозанятое население. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, рассуждая в начале сентября о системе ОСМС, заявил, что около 2,7 миллиона самозанятых граждан останутся "за бортом" медстрахования. Он призвал разобраться в сложившейся ситуации и принять совместное решение.

Биртанов в пятницу напомнил журналистам о том, что решение по срокам внедрения ОСМС принимается на законодательном уровне. С учетом поручения президента, добавил министр, ведомство еще раз изучило мнения по срокам внедрения системы, которые оказались неоднозначными.

"Мы сейчас ждем конкретно официального поручения. Мы внесем свои предложения в правительство, предположительно, это будет уже на следующей неделе", — сказал Биртанов журналистам после круглого стола в пятницу.

По его словам, министерство согласно с позицией НПП о том, что нужно предпринять меры по вовлечению самозанятых в систему ОСМС.

"Значительная часть населения может оказаться без охвата. Я считаю, это веская причина, чтобы отложить ровно настолько, сколько потребуется на то, чтобы найти решение проблемы", — продолжил он.

По мнению Биртанова, здравоохранение Казахстана готово к внедрению ОСМС.

"Но если 15% или 20% (населения — ред.) не будут пользоваться системой, это неправильно. Лучше взять паузу и удостовериться в том, что все они вовлекутся. Понятно, что из-за этого может больше времени уйти, но мы зайдем, приняв все меры. Важно, чтобы каждый человек, в первую очередь самозанятый, понимал: "Да, это мой выбор, я буду страховаться и лечиться за свой счет". Важно, чтобы были стимулы для страхования", — сказал глава Минздрава, назвав "достаточно разумным" предложенный НПП срок.

Вместе с тем, по предложению министерства, Фонд социального медстрахования должен продолжать свою работу.

"Мы предлагаем, чтобы фонд собирал взносы и начал предоставлять услуги государственного объема бесплатной медпомощи со следующего года, как оператор бюджетных денег. Мы предлагаем не откладывать реформу, взносы. Предлагаем не тормозить отчисления и продолжать собирать", — добавил министр.

По словам министра, нужно снизить для плательщиков другие налоги для того, чтобы не создавать дополнительную нагрузку и не вызывать у них вопроса: "Зачем я плачу деньги за то, что будет возможно через год или два?".

"Чтобы деньги (в фонд — ред.) продолжали поступать, но для работодателя это не было нагрузкой, предлагаем снизить социальный налог, в проекте Налогового кодекса это предусмотрено", — отметил он.

Биртанов отметил, что собираемые в настоящее время отчисления не тратятся сейчас и не будут тратиться в будущем.

"По закону их освоение начнется лишь тогда, когда этот процесс будет запущен — с 1 января 2018 года, или, если решим перенести, позднее. Мы планируем эти деньги (потратить — прим.) на расширение услуг для застрахованных", — заключил министр.

С 1 июля этого года в Казахстане начались первые отчисления по обязательному медицинскому страхованию. Согласно озвученным ранее планам, застрахованные лица начнут пользоваться пакетом услуг в рамках ОСМС с 2018 года. Как сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на данные Фонда соцмедстрахования на 7 сентября, отчисления и взносы работодателей и индивидуальных предпринимателей в фонд составили около 7,2 миллиарда тенге.

Фото: официальный сайт СЦК

Источник: Sputnik Казахстан