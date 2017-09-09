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Шнур записал видео на фоне своей горящей бани: Ну, горит и горит...

9 сентября 2017, 01:27

Видео посмотрели почти 500 тысяч раз.

Известный российский видеоблогер Евгений Кулик выложил в соцсетях видео с Сергеем Шнуровым. В начале ролика он называет музыканта лучшим дачником на свете, а через несколько секунд показывает, что у того горит баня. На вопли блогера лидер "Ленинграда" отвечает равнодушным выражением лица и фразой: "Не твоя ж баня, горит и горит".

Видео было опубликовано с утра на официальных страничках Кулика в соцсетях, пишет Лайф, но особо стало популярно благодаря его "инстаграму" — там его посмотрели почти 500 тысяч раз. В соцсетях ходит одна из версий произошедшего, согласно которой блогер и музыкант отдыхали у Сергея Шнурова на даче, выпивали в доме, а когда вышли на улицу, то увидели, как полыхает баня. Кулик предложил снять по такому случаю вайн, и певец не отказался.


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