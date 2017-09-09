Сбившая школьниц водитель трамвая проведет два месяца в СИЗО

Водитель трамвая, сбившая двух девочек в Павлодаре, во время следствия будет находиться в СИЗО.

Следственный судья суда №2 города Павлодара Асет Сулейменов санкционировал меру пресечения в отношении водителя трамвая Натальи Пекнич, 1987 года рождения, сбившей двух девочек, одна из которых погибла. Она будет содержаться в следственном изоляторе два месяца, до 8 ноября 2017 года.





Адвокат Пекнич просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, мотивируя это тем, что подозреваемая имеет постоянное место жительства, замужем, вместе с мужем воспитывают шестилетнюю дочь, ранее не судима, поэтому не будет скрываться от следствия. Но судья поддержал ходатайство обвинения, санкционировав двухмесячное содержание женщины под стражей.



