Сбившая школьниц водитель трамвая проведет два месяца в СИЗО
9 сентября 2017, 14:36
Водитель трамвая, сбившая двух девочек в Павлодаре, во время следствия будет находиться в СИЗО.
Следственный судья суда №2 города Павлодара Асет Сулейменов санкционировал меру пресечения в отношении водителя трамвая Натальи Пекнич, 1987 года рождения, сбившей двух девочек, одна из которых погибла. Она будет содержаться в следственном изоляторе два месяца, до 8 ноября 2017 года.
Адвокат Пекнич просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, мотивируя это тем, что подозреваемая имеет постоянное место жительства, замужем, вместе с мужем воспитывают шестилетнюю дочь, ранее не судима, поэтому не будет скрываться от следствия. Но судья поддержал ходатайство обвинения, санкционировав двухмесячное содержание женщины под стражей.
Сама подозреваемая во время всего судебного заседания постоянно плакала. А когда судья дал ей слово, сказала, сквозь рыдания, только одну фразу: "Я действительно ее не видела!", имея в виду погибшую под колесами трамвая 10-летнюю девочку.
Неизвестно, будет ли Наталья Пекнич подавать жалобу или приносить ходатайство прокурору на это постановление суда, поскольку адвокат, назначенный для ее защиты, на все вопросы прессы отвечал только одной фразой: "Без комментариев!"
Подозреваемая обвиняется по статье 345 ч.3 УК РК (Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека), по которой ей грозит лишение свободы сроком до 5 лет.
ДТП произошло в Павлодаре в четверг, 7 сентября, в 7.43 на перекрестке улиц Ломова и Катаева. Под колесами трамвая оказались две девочки — десяти и восьми лет. Старшая погибла, а младшую в тяжелом состоянии госпитализировали.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Sputnik / Василий Голышкин
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