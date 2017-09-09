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Назарбаев получил золотую медаль за проведение ЭКСПО

9 сентября 2017, 19:11

От имени Президента золотую медаль получил глава нацкомпании "Астана ЭКСПО-2017" Ахметжан Есимов.

Международное бюро выставок присудило Нурсултану Назарбаеву золотую медаль в знак признания его личного участия в проведении выставки "Астана ЭКСКПО-2017", передаёт корреспондент МИА "Казинформ" с церемонии награждения.

Таким образом МБВ выразило благодарность Президенту за способность воплощать в жизнь основные ценности образования, инноваций и сотрудничества. Медаль также является знаком благодарности правительству Казахстана за организацию выставки и за усилия в глобальном сотрудничестве в области энергии будущего.

От имени Президента золотую медаль получил глава нацкомпании "Астана ЭКСПО-2017" Ахметжан Есимов. К слову, компании вручена и медаль чести за профессионализм и поддержку международных участников.

Вторую золотую медаль присудили международным участникам ЭКСПО-2017. Вторую медаль чести отдали Астане и его жителям за гостеприимство и вдохновение граждан мира. Награда вручена акиму города Асету Исекешеву.

Еще одну медаль чести получил комиссар выставки Рапиль Жошыбаев за привлечение большого количества участников.

Сертификатами были отмечены волонтёры и сотрудники департамента по связям с общественностью.

Фото kapital.kz
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