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В Алматы адвокаты и нотариусы задолжали в бюджет более 4 млн тенге

11 сентября 2017, 09:42

У одного из адвокатов города имеется задолженность в 580 613 тенге.

Управлением государственных доходов по Медеускому району города Алматы проводится работа по взысканию задолженности с адвокатов и нотариусов, передает Zakon.kz.

Несмотря на то, что адвокаты и нотариусы призваны соблюдать законодательные акты и оказывать квалифицированную юридическую помощь, допускают нарушение законодательства.

На сегодняшний день задолженность перед бюджетом по 42 адвокатам и 36 нотариусам составляет 4,1 млн.тенге. К примеру, адвокат А. имеет задолженность 580 613 тенге.

В случае непогашения налоговой задолженности до 20 сентября текущего года материалы будут переданы в суд, а также в органы, уполномоченные контролировать их деятельность для принятия соответствующих мер согласно действующему законодательству.
Кроме того, так как налоговая задолженность не является налоговой тайной, по истечении 20 сентября текущего года списки должников будут опубликованы в СМИ.

Согласно налогового законодательства доходы адвокатов и нотариусов, полученные от осуществления деятельности, включая оплату за оказание юридической помощи, совершение нотариальных действий, подлежат обложению подоходным налогом по ставке 10 процентов.

Работа в данном направлении продолжается.

Фото с сайта mfo.kz

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