В погранслужбе Украины рассказали о запрете применять оружие против Саакашвили

Пограничники получили приказ не применять оружие и средства физического воздействия, поскольку проходила "мирная акция".

Спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян в своем Facebook объяснил, почему украинские пограничники не могли применить оружие во время прорыва бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и его сторонников через контрольно-пропускном пункте «Шегини».





«Журналисты спрашивают: почему пограничники не использовали оружие? Отвечаю: пограничники получили приказ не применять оружие и средства физического воздействия, поскольку проходила "мирная акция"», — написал Слободян.





В ночь на понедельник украинская полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований страны данные по факту прорыва польско-украинской границы Саакашвили и его сторонниками. Дело открыто по статье 332 («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины»). Она предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет, если действия были совершены по предварительному сговору группой лиц.

Напомним , 10 сентября Саакашвили, лишенный украинского гражданства и не имеющий документов, в польском Пшемысле (Перемышле) сел в поезд «Интерсити» до Киева. Однако на вокзале состав задержали, объявив, что он не тронется, пока внутри находится «лицо без права въезда на территорию Украины». Просидев в вагоне несколько часов, бывший грузинский президент отправился к польско-украинской границе на автобусе. На контрольно-пропускном пункте «Шегини» сторонники политика прорвали оцепление, после чего Саакашвили удалось проникнуть на территорию Украины.

В Госпогранслужбе обвинили Саакашвили в незаконном проникновении на режимный объект, незаконном пересечении границы и в нанесении телесных повреждений сотрудникам ведомства.



