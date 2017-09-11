Нурлан Нигматулин: К русскому языку мы должны относиться также бережно, как и к казахскому

Принципиальный момент при переходе казахского языка на латиницу – это неизменность языковой политики. Реформа государственного языка не предполагает изменение государственной языковой политики. Об этом на проходящих сегодня в мажилисе парламентских слушаниях на тему: «О вопросах введения единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике», сказал председатель палаты Нурлан Нигматулин, сообщает сообщает Zakon.kz





По его словам, смена алфавита затрагивает исключительно казахский язык. Переход на латиницу направлен, прежде всего, на реформирование казахского алфавита и правил орфографии, что позволит установить соответствие между фонетикой языка и его графикой. Таким образом, введение латиницы призвано лишь решить внутренние вопросы развития государственного языка.





"При этом, как подчеркивает глава государства, переход на латиницу не означает отказа от русского языка, от кириллицы. Латиница будет касаться, прежде всего, казахского языка. Все издания, выходящие на русском языке, так и будут выходить. То есть русскоговорящим гражданам Казахстана кириллица остается", - сказал он.





Нигматулин в своем выступлении также процитировал одно из положений стратегии «Казахстан-2050».





"К русскому языку и кириллице мы должны относиться столь же бережно, как и к казахскому языку. Всем очевидно, что владение русским языком - это историческое преимущество нашей нации. Думаю, что такая твердая и последовательная позиция Елбасы в данном вопросе должна успокоить эмоции и способствовать осознанию, что русский язык, как мировой язык, имеющий мощные культурные корни в нашей стране, будет по-прежнему продолжать играть одну из важных ролей в жизни казахстанского общества", - заявил он.





Также, отметил Нигматулин, продолжается неуклонное приведение в жизнь политики трехъязычия. Очень важно чтобы в обществе была полная ясность на этот счет.





Напомним, в рамках программы «Рухани жаңғыру» предусматривается обсуждение предложений рабочей группы Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан. К обсуждению приглашены разработчики проекта алфавита – руководители Института языкознания им. А. Байтурсынова и Республиканского координационно-методического центра развития языков им. Ш. Шаяхметова, ректоры высших учебных заведений, деятели науки и культуры, ученые и эксперты, в том числе и зарубежные, представители общественных организаций, средств массовой информации.





В парламентских слушаниях участвуют депутаты Сената и Мажилиса, представители государственных органов.