В Алматы перевернулся внедорожник, повреждены еще 4 авто
11 сентября 2017, 11:45
Разлетевшиеся в разные стороны детали перевернувшегося внедорожника повредили несколько автомобилей.
ДТП с участием пяти автомобилей произошла на Восточной объездной дороге в Алматы, один человек госпитализирован.
Внедорожник SsangYong Nomad, который двигался по Восточной объездной, перед пересечением с улицей Оразбаева подрезал неустановленный автомобиль. Пытаясь уйти от столкновения, водитель Nomad вывернул руль влево, в результате чего налетел на бордюр, снес около пяти секций забора и перевернулся.
Детали забора, а также запчасти автомобиля разлетелись и повредили четыре машины: Hyundai Accent, Toyota Highlander, Subaru XV и Kia Rio, ехавшие по объездной в обратном направлении. Оторвавшееся от корейского внедорожника колесо попало в Toyota.
В ДТП пострадал водитель перевернувшегося SsangYong. Он был госпитализирован.
Источник: Sputnik Казахстан
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