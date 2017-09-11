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В Алматы перевернулся внедорожник, повреждены еще 4 авто

11 сентября 2017, 11:45

Разлетевшиеся в разные стороны детали перевернувшегося внедорожника повредили несколько автомобилей.

ДТП с участием пяти автомобилей произошла на Восточной объездной дороге в Алматы, один человек госпитализирован.

Внедорожник SsangYong Nomad, который двигался по Восточной объездной, перед пересечением с улицей Оразбаева подрезал неустановленный автомобиль. Пытаясь уйти от столкновения, водитель Nomad вывернул руль влево, в результате чего налетел на бордюр, снес около пяти секций забора и перевернулся.

Детали забора, а также запчасти автомобиля разлетелись и повредили четыре машины: Hyundai Accent, Toyota Highlander, Subaru XV и Kia Rio, ехавшие по объездной в обратном направлении. Оторвавшееся от корейского внедорожника колесо попало в Toyota.

В ДТП пострадал водитель перевернувшегося SsangYong. Он был госпитализирован.



Источник: Sputnik Казахстан

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