В Алматы перевернулся внедорожник, повреждены еще 4 авто

ДТП с участием пяти автомобилей произошла на Восточной объездной дороге в Алматы, один человек госпитализирован.

Внедорожник SsangYong Nomad, который двигался по Восточной объездной, перед пересечением с улицей Оразбаева подрезал неустановленный автомобиль. Пытаясь уйти от столкновения, водитель Nomad вывернул руль влево, в результате чего налетел на бордюр, снес около пяти секций забора и перевернулся.





Детали забора, а также запчасти автомобиля разлетелись и повредили четыре машины: Hyundai Accent, Toyota Highlander, Subaru XV и Kia Rio, ехавшие по объездной в обратном направлении. Оторвавшееся от корейского внедорожника колесо попало в Toyota.



