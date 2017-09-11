МОН РК о переходе на латиницу в школах: Спешки не будет

Вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на прошедших сегодня в Астане парламентских слушаниях на тему «О вопросах введения единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике» прокомментировал переход на латиницу в казахстанских школах, передает Zakon.kz.

По его словам, в случае утверждения новой графики планируется утвердить график внедрения нового письма во всех организациях образования нашей страны.

"Все это мы будем предварительно обсуждать с педагогическим и родительским коллективом. Также будем это обсуждать с министерствами культуры, информации и коммуникаций, согласуем данный вопрос с Администрацией Президента и правительством. Для окончательного принятия решения, данный график мы вынесем на заседание Парламента", - сказал он.

Вице-министр особо подчеркнул, что спешки в этом вопросе не будет.

"Работа будет вестись планомерно, системно и строго по утвержденному графику. В этом графике мы обязательно предусмотрим вопросы подготовки кадров, издания учебников, словарей. То есть все вопросы будут учтены в данном графике. Только после этого будут подготовлены и изданы массовым тиражом нормативные словари, учебники, учебно-методические пособия. Только после качественного завершения самого важного и ответственного подготовительного этапа мы приступим к широкомасштабному внедрению данного процесса нового письма во всех организациях образования", - уточнил Асхат Аймагамбетов.

Он также отметил, что кириллица останется в преподавании предметов на русском языке. В школах с русским языком обучения все предметы за исключением казахского языка, английского будут вестись с использованием кириллической графики. Латиница коснется только казахского языка и всех тех предметов, которые будут преподаваться на казахском языке.

Автор: Екатерина Ионова

Фото: zhambylnews.kz