После перехода на латиницу казахстанцы будут менять документы постепенно

Правительство РК приступит к своему конкретному плану действий только после утверждения нового единого стандарта алфавита казахского языка на латинской графике, передаёт корреспондент передаёт корреспондент МИА «Казинформ»





«Процесс животрепещущий, который касается каждого гражданина республики. Замена удостоверяющих документов будет проходить последовательно и постепенно. Например, те документы, которые мы имеем на руках, будут действительны до срока истечения, и впоследствии они будут заменены», - сказал он в ходе парламентских слушаний.





Что касается доменных изменений, то, по его словам, это будет происходить в соответствии с международными требованиями. Нынешние домены, которые зарегистрированы, будут работать какое-то время.





«С учетом поданных заявок и перерегистрации эти процессы будут осуществлены с измененным законодательством и нормами, которые будет необходимо сделать нам. Поэтому в рамках нашего плана действий, предусмотрен ряд и законодательных, и институциональных изменений, которые будут представлены. После широкого обсуждения они будут окончательно утверждены и начнутся реализовываться Правительством», - добавил Е. Досаев.





Он подчеркнул, что у Правительства есть четкое видение.





После утверждения единого стандарта будет подготовлен пошаговый алгоритм его введения. Он затрагивает все сферы. В первую очередь, это полный цикл образовательных мероприятий, начиная с подготовки учителей и заканчивая обучением всех категорий населения. Для этого потребуется подготовка изданий соответствующих учебно-методических материалов, создание специальных мобильных приложений и комплекса информационных программ для изучения латинской графики. Все эти мероприятия будут синхронизированы по срокам и взаимосвязаны между собой, что позволит обеспечить принципы поэтаптности и системности, не допуская системных и непродуманных действий.





Анеля Касымова