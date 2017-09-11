После перехода на латиницу казахстанцы будут менять документы постепенно
11 сентября 2017, 13:35
Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ерболат Досаев.
Правительство РК приступит к своему конкретному плану действий только после утверждения нового единого стандарта алфавита казахского языка на латинской графике, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Процесс животрепещущий, который касается каждого гражданина республики. Замена удостоверяющих документов будет проходить последовательно и постепенно. Например, те документы, которые мы имеем на руках, будут действительны до срока истечения, и впоследствии они будут заменены», - сказал он в ходе парламентских слушаний.
Что касается доменных изменений, то, по его словам, это будет происходить в соответствии с международными требованиями. Нынешние домены, которые зарегистрированы, будут работать какое-то время.
«С учетом поданных заявок и перерегистрации эти процессы будут осуществлены с измененным законодательством и нормами, которые будет необходимо сделать нам. Поэтому в рамках нашего плана действий, предусмотрен ряд и законодательных, и институциональных изменений, которые будут представлены. После широкого обсуждения они будут окончательно утверждены и начнутся реализовываться Правительством», - добавил Е. Досаев.
Он подчеркнул, что у Правительства есть четкое видение.
После утверждения единого стандарта будет подготовлен пошаговый алгоритм его введения. Он затрагивает все сферы. В первую очередь, это полный цикл образовательных мероприятий, начиная с подготовки учителей и заканчивая обучением всех категорий населения. Для этого потребуется подготовка изданий соответствующих учебно-методических материалов, создание специальных мобильных приложений и комплекса информационных программ для изучения латинской графики. Все эти мероприятия будут синхронизированы по срокам и взаимосвязаны между собой, что позволит обеспечить принципы поэтаптности и системности, не допуская системных и непродуманных действий.
Анеля Касымова
Фото МИА Казинформ
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4877333-1eb7e91d07e4a5df0d5b8a6206dcc4ef
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...