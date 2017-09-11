В ВКО неизвестные ворвались в дом, связали всю семью и убили двух мужчин

Они похитили свыше одного миллиона тенге и скрылись в неизвестном направлении.

В селе Кокпекты совершено особо дерзкое разбойное нападение: двое неизвестных мужчин ворвались в дом, связали всех жильцов, застрелили главу семейства и смертельно ранили его родственника. Злоумышленники скрылись с места преступления, похитив из жилища свыше одного миллиона тенге, передает передает YK-news.kz





Вопиющий случай произошел в ночь с 10 на 11 сентября в селе Кокпекты в одном из домов по улице Авдеева.





— Неизвестные лица ворвались в частный дом, выстрели из огнестрельного оружия в хозяина дома и нанесли телесные повреждения его родственнику, — сообщили в пресс-службе ДВД ВКО. — От полученных ран один мужчина погиб на месте, второй скончался в больнице. Позже злоумышленники связали находившихся в доме двух женщин, похитили свыше одного миллиона тенге и скрылись в неизвестном направлении.





Для раскрытия преступления была создана специальная оперативно-следственная группа, в состав которой вошли наиболее подготовленные сотрудники ДВД ВКО и ОВД Кокпектинского района.





— В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое жителей Кокпектинского района, подозреваемые в совершении преступления, — добавили в ДВД ВКО. — Задержанные водворены в изолятор временного содержания.





По факту разбоя и двойного убийства полицейскими начато расследование.





Артур Власов.



