В Алматы презентован обновленный Кубок Казахстана
11 сентября 2017, 16:30
ПФЛК впервые представила трофей для фанатов накануне финала Кубка, который состоится 14 октября в Актобе.
В преддверии матча Премьер-Лиги между алматинским «Кайратом» и кызылординским «Кайсаром» Профессиональная футбольная лига Казахстана представила общественности обновленный Кубок Казахстана по футболу.
Участие в массовой фотосессии приняли как болельщики, так и прославленные ветераны казахстанского футбола — в их числе Куралбек Ордабаев и Михаил Гурман.
ПФЛК впервые представила трофей для фанатов накануне финала Кубка, который состоится 14 октября в Актобе.
Отметим, что в субботу, 16 сентября, новый Кубок Казахстана продолжит свое путешествие и отправится в Атырау, где болельщики еще одного финалиста турнира также смогут сделать памятные фото.
Мероприятие пройдет накануне матча Премьер-Лиги «Атырау» — «Актобе» и начнется за 2 часа до игры.
Фото pflk.kz
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