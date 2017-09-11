В Алматы презентован обновленный Кубок Казахстана

ПФЛК впервые представила трофей для фанатов накануне финала Кубка, который состоится 14 октября в Актобе.

В преддверии матча Премьер-Лиги между алматинским «Кайратом» и кызылординским «Кайсаром» Профессиональная футбольная лига Казахстана представила общественности обновленный Кубок Казахстана по футболу.





Участие в массовой фотосессии приняли как болельщики, так и прославленные ветераны казахстанского футбола — в их числе Куралбек Ордабаев и Михаил Гурман.





ПФЛК впервые представила трофей для фанатов накануне финала Кубка, который состоится 14 октября в Актобе.





Отметим, что в субботу, 16 сентября, новый Кубок Казахстана продолжит свое путешествие и отправится в Атырау, где болельщики еще одного финалиста турнира также смогут сделать памятные фото.





Мероприятие пройдет накануне матча Премьер-Лиги «Атырау» — «Актобе» и начнется за 2 часа до игры.





Фото pflk.kz







